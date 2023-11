Gwendolyn Rutten de retour sur le devant de la scène

Moins d’un mois après avoir annoncé son retrait de la vie politique nationale, Gwendolyn Rutten fait son retour sur le devant de la scène en succédant à Bart Somers au sein du gouvernement flamand.

Née le 26 juin 1975 à Hasselt, elle a grandi à Aarschot (Brabant flamand). Fille de dentiste, elle a toujours baigné dans un univers politique, avec un grand-père bourgmestre de la commune limbourgeoise de Kessenich (actuellement section de la commune de Kinrooi). Elle a ensuite étudié le droit et la politique internationale à la KU Leuven.

Ses débuts en politique nationale datent du gouvernement arc-en-ciel de Guy Verhofstadt, installé en 1999. Elle travaille alors au siège du parti, sous la présidence de Karel De Gucht.

En 2002, elle passe au niveau européen en siégeant dans différentes institutions : la commission constitutionnelle du Parlement européen puis au Comité Européen de la protection des données.

Trois ans plus tard, elle entre au gouvernement flamand en tant que cheffe de cabinet de Fientje Moerman, puis de Dirk Van Mechelen.

En 2006, elle obtient son premier mandat électif au conseil communal d’Aarschot.

En 2009, elle présente sans succès sa candidature à la présidence de l’Open Vld face à Alexander De Croo et Marino Keulen. Un an plus tard, elle entre à la Chambre comme députée fédérale.

En 2012, elle brigue une nouvelle fois la présidence du parti et obtient cette fois 60% des suffrages face à Egbert Lachaert, alors peu connu. Sous sa présidence, l’Open Vld endigue sa baisse et parvient même à gagner un siège à la Chambre lors des élections de 2014. La même année, le parti fait aussi son retour au sein de la majorité régionale flamande. En 2016, elle se voit réélue à la tête du parti avec 89% des voix.

Passée au Parlement flamand en 2014, Gwendolyn Rutten renonce à son siège en 2017 afin de briguer avec succès le maïorat d’Aarschot l’année suivante.

En 2019, les résultats électoraux de l’Open Vld sont en baisse et sa position au sein du parti s’est retrouvée fragilisée. A Bruxelles, la section régionale décide de monter dans la majorité sans le partenaire francophone MR, contre son avis. En mai 2020, elle cède la direction du parti à Egbert Lachaert, qui sera l’un des principaux artisans de la Vivaldi au fédéral, une coalition finalement dirigée par Alexander De Croo.

Devenue « simple » députée flamande, Gwendolyn Rutten n’a pas caché son ambition de reprendre le portefeuille de la Justice, après la démission de Vincent Van Quickenborne en octobre dernier. À la suite de la nomination de Paul van Tigchelt, elle avait annoncé son retrait de la politique nationale. Celui-ci n’aura été que temporaire.