Grogne du monde agricole: les agriculteurs n’excluent pas un « blocage total de Bruxelles »

Entamée ce weekend, la mobilisation des agriculteurs continue ce lundi. Au volant de leurs tracteurs, ils bloquent la circulation à plusieurs endroits. La Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) n’exclut pas un blocage total de la capitale dans les prochains jours.

Les agriculteurs ont pris la direction du ring de Bruxelles, ce qui entraîne de nombreux embarras de circulation, indique le centre flamand de gestion du trafic qui recommande dès lors aux automobilistes « d’éviter ce secteur ». « La manifestation s’étend et provoque désormais des perturbations sur l’A12 entre Londerzeel et Meise« , précise le centre. Les images montrent des dizaines de tracteurs circulant sur l’autoroute. La chaussée est également bloquée sur le ring extérieur près de Wemmel et un convoi a quitté Ternat en direction de ce même ring. Il y a également des perturbations sur le ring intérieur à hauteur de Zellik.

La Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) a annoncé à nos confrères de la DH qu’un blocage total de Bruxelles pourrait intervenir « dans les jours qui viennent ». Tant que les agriculteurs n’auront pas obtenu gain de cause, la fédération est déterminée à intensifier le mouvement, et n’exclut pas de bloquer les centres de grande distribution. La FJA n’a pas encore annoncé de date pour le début du blocage total de la capitale, mais indique que « cela pourrait se faire mercredi ou jeudi, déjà »

Le dialogue privilégié par la police

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) a dit comprendre le mécontentement des agriculteurs, tout appelant à la prudence. La police mise avant tout sur la concertation, a-t-elle souligné. D’après la ministre de l’Intérieur, la police évite d’intervenir « manu militari » et privilégie le dialogue et la concertation avec les agriculteurs mécontents. Difficile de déplacer de force un tracteur ou de le contraindre à avancer, a admis Mme Verlinden. « C’est pour cette raison que nous misons le plus possible sur le dialogue et sur la conclusion de compromis. »

Les automobilistes peuvent se laisser surprendre par une rangée de véhicules agricoles roulant au ralenti sur l’autoroute, met en garde la ministre. Elle rappelle que la police et les services d’urgence doivent pouvoir passer sans encombre sur la chaussée, et invite à ne pas entraver l’approvisionnement des stations-service et des supermarchés. Pour Annelies Verlinden, les agriculteurs ont le droit de faire entendre leur voix, y compris dans des lieux symboliques. Elle appelle toutefois à le faire « dans le respect des uns et des autres » ainsi que des biens d’autrui.

Manifestation d’agriculteurs à Daussoulx.

Des agriculteurs de Flandre occidentale se rendent mardi au port de Zeebrugge

Des agriculteurs de Flandre occidentale veulent bloquer les accès au port de Zeebrugge mardi. « La coupe est pleine pour les jeunes agriculteurs », disent-ils lundi dans un communiqué.

Parmi les éléments à l’origine de la contestation: « les réglementations toujours plus nombreuses qui ne prennent pas en compte les agriculteurs et qui pèsent sur leurs revenus en Flandre, en Belgique et en Europe ». Concrètement, les agriculteurs ont choisi le port de Zeebrugge comme lieu de leur manifestation « parce que l’industrie est autorisée à émettre 40 fois plus que nous, agriculteurs ». Les agriculteurs indiquent qu’ils n’appellent pas au vandalisme ni à gêner les citoyens, mais qu’ils veulent juste envoyer un signal fort. Concrètement, ils fermeront les routes d’accès à Zeebrugge au trafic de marchandises à partir de 13h30. L’intention est de poursuivre l’action jusqu’à mercredi soir ou dans la nuit.