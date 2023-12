Gouvernement flamand et 7 grandes entreprises s’associent pour mettre sur pied une plateforme d’innovation

En collaboration avec sept grandes entreprises, le gouvernement flamand met sur pied un nouvel acteur de l’innovation, la plateforme Flanders Technology & Innovation (FTI), rapporte De Tijd mardi.

Les entreprises impliquées sont les sociétés de télécommunications Proximus et Telenet, la banque KBC/CBC, les groupes IT Cronos et Cegeka, Brussels Airport et le Centre pour l’Organisation et l’Informatique. L’objectif est de se positionner en leader européen dans le développement de solutions technologiques aux problèmes de société. Les domaines concernés peuvent par exemple être les soins de santé, l’enseignement, le marché du travail ou les services gouvernementaux.

FTI, qui sera présenté lors d’une conférence de presse mardi, se veut une plateforme de partage de données sure et contrôlée. Les entreprises, centres de recherche et gouvernements pourront avoir recours à celle-ci de même qu’unir leurs forces et connaissances afin de développer des solutions technologiques pour relever des défis sociétaux.

Le gouvernement flamand espère que le FTI pourra permettre aux résidents du nord du pays de partager leurs données dans un environnement sécurisé, afin qu’elles puissent être utilisées dans la recherche scientifique, médicale ou la gestion de la vie publique.

Il s’agit d’un des projets les plus importants de la législature pour le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) et son ministre de l’Economie Jo Brouns (CD&V), observe De Tijd. Le gouvernement flamand est toutefois bien conscient qu’il s’expose à la critique d’un « profilage politique » et que la question des données est un sujet très sensible pour le respect de la vie privée.