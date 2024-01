Gilles Vanden Burre (Ecolo): “Nous voulons forcer les banques à augmenter leurs taux sur le compte d’épargne”

Par la voix de son député fédéral Gilles Vanden Burre, Ecolo revient à la charge sur la problématique de la rémunération du compte d’épargne et présente, ce mardi en commission des Finances, une nouvelle proposition de loi qui demande la fin du système des primes de fidélité.

Quel est l’objectif de votre nouvelle proposition ?

Il est de clarifier les choses et de réformer en profondeur le système de la prime de fidélité des comptes d’épargne qui reste trop opaque et enfume beaucoup trop les citoyens. Arrêter ce système permettra donc d’introduire davantage de concurrence et de transparence, au bénéfice des consommateurs. Chaque banque a ses conditions particulières derrière lesquelles elle se cache. Cela fausse l’information aux citoyens. Il faut aller vers un compte d’épargne à taux unique. C’est ce que préconise Testachats ainsi que l’Autorité belge de la concurrence (ABC) dans son rapport sur la concurrence dans le secteur bancaire rendu public en fin d’année.

Un nouveau protocole signé par la secrétaire d’Etat à la Protection des consommateurs Alexia Bertrand et plusieurs ministres du gouvernement avec le secteur bancaire est pourtant entré en vigueur depuis le 15 janvier pour accroître la transparence et la simplicité des comptes épargne (maximum quatre comptes différents par banque, simulateur, etc.) ?

C’est une bonne chose, mais ce n’est pas suffisant. Je l’ai d’ailleurs déjà dit à la secrétaire d’Etat Alexia Bertrand. Nous soutenons ce protocole mais nous voulons aller un cran plus loin pour avoir un véritable impact sur la rémunération de l’épargne des Belges par les grandes banques. La situation reste en effet à nos yeux insuffisante. Les taux ont à peine bougé depuis le bon d’Etat. Or le gouverneur de la Banque nationale Pierre Wunsch dit lui-même que les banques ont encore de l’espace pour augmenter les taux d’intérêt sur les livrets.

Vous continuez donc à taper sur le clou : quid de vos anciennes propositions ?

Elles sont toujours sur la table, notamment la précédente qui préconise de protéger les premiers 10.000 euros épargnés avec un taux qui serait calqué sur celui en vigueur sur les marchés internationaux. Nous continuerons à faire des propositions. Nous voulons forcer les banques à augmenter leurs taux sur le compte d’épargne. Augmenter et rendre plus juste la rémunération de l’épargne des Belges est un sujet majeur pour Ecolo/Groen.

Propos recueillis par Sébastien Buron