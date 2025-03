Un “MR flamand”? Plusieurs bourgmestres Open Vld sont intéressés

Une part non négligeable des actuels bourgmestres Open Vld de Flandre est prête à passer au MR s’il s’implante dans le nord du pays, écrit le quotidien Le Soir mercredi. Cependant, ils sont encore plus nombreux à répondre clairement “non”.

Le journal a interrogé chacun des 53 bourgmestres Open VLD. 41 ont répondu, dont 9 disent “oui”, parfois de manière anonyme, parfois de manière assumée. 15 disent “non”, et 17 préfèrent ne pas répondre ou n’envisageraient pas “pour le moment” un passage au “MR flamand”.

Tim Vandenput, bourgmestre d’Hoeilaaert en Brabant flamand, fait partie des “oui”: il a déjà une carte du MR en plus de celle de l’Open Vld, et se dit “prêt à aider à travailler un MR flamand”. Il estime que “10% de notre électorat est parti contre son gré à la N-VA”, et regrette l’actuelle “vision de gauche” de son parti. Si elle est maintenue, “je partirai”, affirme-t-il. Détail croustillant, il est bourgmestre de la commune où Eva De Bleeker, présidente du parti, préside le conseil communal.

Pour Lachaert et De Croo, c’est non

Egbert Lachaert, ancien président de l’Open VLD, est déjà “membre des deux partis depuis deux ans”, mais “espère surtout que le MR et l’Open VLD pourront continuer à travailler main dans la main”.

Pour l’ex-Premier Alexander De Croo, dont le mandat avait été miné par la “particip-opposition” du parti-frère francophone, c’est “non”. Plusieurs autres pointent d’ailleurs l’attitude de Georges-Louis Bouchez sous la Vivaldi pour justifier un refus catégorique de rejoindre le MR.