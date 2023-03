Quatre années à peine après l’ouverture d’une chaire destinée à honorer l’héritage intellectuel laissé par le philosophe Etienne Vermeersch, l’université de Gand la supprime pour raisons budgétaires.

Pour son titulaire actuel, le philosophe scientifique Maarten Boudry, réputé en Flandre pour la vigueur avec laquelle il pourfend les pseudo-savoirs ainsi que le charlatanisme intellectuel, cela ne change pas grand-chose. Tous les quatre ans en effet, la chaire change de titulaire et nous sommes en 2023, c’est-à-dire quatre ans après son ouverture.

Néanmoins, le symbole reste fort et révélateur d’un mal qui ronge toutes les universités de Flandre. Avec des dépenses avivées par l’inflation et des recettes structurellement en baisse, ces dernières ne savent plus comment nouer les deux bouts. D’où le cri d’alarme récemment lancé par les recteurs des trois grandes universités de Flandre (Gand, Louvain, Anvers) réclamant un relèvement substantiel des droits d’inscription, d’autant plus vigoureux que la Flandre rechigne à tenir ses engagements.

En 2008, en effet, l’UGent recevait un soutien public de 8.000 euros par étudiant. En 2023, a-t-elle calculé, ce dernier ne s’élève plus qu’à 6.650 euros. En cause, un système de financement appliqué avec parcimonie. Les indexations restent en deçà de l’inflation et des “kliks” – mécanisme qui prévoit une augmentation de 2% des moyens alloués chaque fois que le nombre d’étudiants, exprimé en crédits, augmente de 2% – sont régulièrement sautés.

Structurellement, le système possède un côté redistributif de sorte que croître ne suffit pas nécessairement pour recevoir davantage de subsides: il faut en outre grandir plus vite que les concurrents. Bref, l’équation “plus d’étudiants = davantage de subsides” se vérifie rarement. Voyant plus loin que l’année académique en cours, l’UGent cherche 33 millions d’euros d’ici 2027. Un tiers proviendra de recettes nouvelles et le solde, “d’économies”.

D’après « De Morgen »