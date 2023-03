Le Voka estime qu’un blocage dans le dossier azote entraînerait une perte de plusieurs milliards

Le dossier azote

En Flandre, une grande partie de l’azote provient de l’agriculture intensive, en particulier de l’élevage intensif de porcs et de volailles. Les émissions d’ammoniac provenant des déjections animales et des engrais utilisés pour les cultures sont les principales sources d’émissions d’azote.

Ces émissions ont un impact sur la qualité de l’air, la santé publique et la biodiversité. La qualité de l’air peut être affectée par la formation de particules fines et d’ozone, qui peuvent causer des problèmes respiratoires et cardiaques chez les personnes sensibles. La biodiversité peut également être affectée par l’acidification des sols et des eaux, qui peut entraîner la disparition de certaines espèces végétales et animales.

Pour faire face à ce problème, la Flandre a adopté une série de mesures pour réduire les émissions d’azote, notamment la mise en place de quotas d’émissions pour les exploitations agricoles, des restrictions sur l’utilisation d’engrais azotés, des normes plus strictes pour les systèmes de gestion des déchets animaux, et des mesures incitatives pour encourager les agriculteurs à adopter des pratiques plus durables.