La Région flamande doit-elle sortir de la GIMV?

La GIMV (Gewestelijke InvesteringsMaatschappij voor Vlaanderen) est un invest flamand coté en Bourse. La Région doit-elle récupérer ses billes ?

La Flandre y songe, pour alléger une dette qui devrait, selon les dernières projections du gouvernement flamand, atteindre 80% de ses recettes contre 64% actuellement.

Au cours de Bourse actuel du fonds d’investissement flamand, cette revente représenterait une recette de 337 millions d’euros et peut-être davantage dans la mesure où, compte tenu de l’extrême dispersion de l’actionnariat de GIMV, la participation actuellement détenue par la Flandre (27,65%) équivaut, en pratique, à une majorité de fait.

Parallèlement, la Flandre aimerait pouvoir récupérer les 500 millions d’euros injectés, tout comme l’ont fait les Régions bruxelloise et wallonne, dans le capital de l’assureur Ethias, au plus fort de la crise financière. Notamment libéré de ses coûteux comptes First, Ethias est en effet redevenu un bon parti. Considérant que cette participation (31,6%) ne relève pas de son coeur de métier, la Flandre en a déjà préparé la cession. Sauf que pour y procéder, elle a besoin de l’accord des autres entités.