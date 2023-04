Nos chambres à coucher abritent 23 sortes différentes de pesticides, trois fois plus que la moyenne européenne! Afin d’en identifier les émetteurs, la Flandre cherche 110 familles rurales prêtes à ne pas nettoyer leurs chambres à coucher pendant deux semaines.

Tout est parti d’une initiative citoyenne européenne afin de sauver les abeilles. Après avoir recueilli plus d’un million de signatures, celle-ci a obligé l’Union à mener une enquête dans 21 pays, avec des résultats assez catastrophiques pour le nôtre. Nous dormons en effet entourés en moyenne de 23 pesticides différents alors que nos voisins néerlandais se contentent de 11.

Nombre de ces substances pouvant être potentiellement cancérigènes ou nuire à notre fertilité, l’Association flamande pour la vie et le jardinage écologiques (VELT) a décidé d’aller plus loin et cherche 110 familles rurales disposées à ne plus nettoyer leurs chambres à coucher durant 15 jours. Elles devront ensuite passer l’aspirateur et envoyer les poussières ainsi récoltées pour analyse.

Du DDT interdit depuis les années 1970 amis présent dans les nids des mésanges…

“Nous recevons de plus en plus d’appels inquiets de citoyens voisins d’exploitations agricoles”, commente Geert Gommers, expert en pesticides auprès de VELT. Baptisée SOS Slaapkamers (SOS Chambres à coucher), cette opération devra vérifier si les émetteurs de ces substances nocives proviennent réellement tous du monde agricole.

Car l’expérience montre qu’il faut se méfier des préjugés. En 2019, des produits phytopharmaceutiques utilisés pour endiguer la pyrale du buis avaient été accusés de provoquer une hécatombe parmi les jeunes mésanges. Désirant en avoir le cœur net, VELT avait monté une opération analogue à celle-ci et récolté plus de 1.000 nids apportés par des particuliers.

L’examen avait mis en évidence la persistance de DDT (interdit depuis les années 1970) et désigné comme coupables les produits contre les puces et les tiques dont on saupoudre les chiens et chats. Les mésanges affectionnent en effet les poils de ces quadrupèdes pour garnir leurs nids.

D’après « Het Laatste Nieuws »