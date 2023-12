En Flandre, tous les fournisseurs d’énergie devront proposer une facturation mensuelle

En Flandre, à partir de l’année prochaine, tous les fournisseurs d’énergie devront proposer une facturation mensuelle, indique mercredi la ministre flamande de l’Énergie, Zuhal Demir.

Dans le cadre du système de facturation mensuelle, les clients recevront chaque mois un relevé au lieu d’une facture anticipée. Jusqu’à présent, seuls les grands fournisseurs, comptant plus de 200.000 clients, étaient tenus de proposer ce système.

Plus de 100.000 contrats sont désormais passés à la facturation mensuelle, selon Zuhal Demir. Ces clients ne sont ainsi plus surpris par la facture finale annuelle et sont mieux protégés contre les conséquences financières d’une éventuelle faillite du fournisseur, a-t-elle souligné.