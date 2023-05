« Démolition expérimentale » à Hoboken

L’entreprise Umicore a entamé le 10 mai dernier la démolition de maisons voisines de son site d’Hoboken, pour cause de contamination. Plus de 160 autres devraient suivre…

Diverses études ayant révélé que le taux de plomb dans le sang des habitants voisins de la fabrique était trop élevé et que ce dernier était d’autant plus important que l’habitat était proche, Umicore, entreprise spécialisée dans le recyclage de métaux non ferreux, a entamé le 10 mai dernier la démolition de 17 maisons voisines de son site d’Hoboken.

Il s’agit en réalité d’un test destiné à vérifier si les mesures de précautions (arrosage des maisons, nettoyage quotidien du chantier, prise en compte de la force du vent, confinement des matériaux transportés, etc.) sont suffisantes. Durant des décennies, toutes ces constructions ont en effet recueilli des poussières de plomb que l’entreprise n’aimerait pas voir dispersées dans l’environnement.

Si les tests se révèlent concluants, Umicore démolira dès l’automne 169 autres maisons afin de créer autour de l’entreprise une zone tampon verte de cinq hectares. Il restera toutefois cinq maisons dont les propriétaires ont, jusqu’à présent, refusé de vendre malgré un prix jugé “attractif”.

