De Lijn veut augmenter ses tarifs, mais pas tout de suite

Si le gouvernement flamand ne libère pas 100 millions d’euros supplémentaires par an pour la société flamande De Lijn, alors le transporteur public devra augmenter ses tarifs, assure sa patronne Ann Schoubs lundi dans Het Laatste Nieuws. Cela dit, les prix des tickets De Lijn n’augmenteront pas cette année.

Cette annonce survient alors que le nouveau plan de transport de la société flamande De Lijn a été critiqué pour la suppression de plus de 3.000 arrêts de bus au nord du pays. Le gouvernement flamand a en principe gelé les tarifs pour 2023 et 2024, mais De Lijn insiste pour qu’une augmentation tarifaire soit prévue. « De Lijn ne demande pas d’augmentation de ses tarifs à court terme. Ce n’est donc pas une option pour 2024 », a néanmoins souligné la société de transports publics. Le prochain gouvernement flamand devra cependant envisager une hausse en 2025. L’inflation a en effet fait gonfler les coûts du transporteur de manière significative, et la non-indexation des prix a un effet sur ses moyens de fonctionnement.

Un nouveau plan de transport critiqué

« Nous avons établi un cadre tarifaire au sein duquel cela est proposé, mais ceci n’a pas encore été approuvé au niveau du gouvernement flamand », pointe Mme Schoubs. « Pourtant nous devons obtenir cela le plus rapidement possible. Nous avons même reçu la recommandation de la part de l’inspection des finances d’indexer nos tarifs. »

Depuis le nouvel accord de gestion, De Lijn a reçu plus de liberté pour établir ses propres tarifs. La société peut par exemple décider de fixer le prix d’un ticket de bus à un niveau plus élevé lors des heures de pointe. Mais une augmentation générale des tarifs de transport nécessite l’approbation du gouvernement flamand.