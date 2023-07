A Aalter, le passeport est dans le coffre

Un coffre-fort digital a été installé devant la maison communale, à ouvrir avec itsme.

Les heures d’ouverture de l’administration communale ne coïncidant pas nécessairement avec les disponibilités des administrés, les autorités d’Aalter, dans l’arrondissement administratif de Gand, ont décidé de permettre aux habitants de la localité de retirer leur passeport ou permis de conduire provisoire via distriSPOT, un coffre-fort digital installé devant la maison communale.

Lire aussi | Quelles technologies de sécurité choisir avant de partir en vacances?

“Le système, qui requiert une identification via itsme, est absolument sûr et permet aux habitants de retirer les documents dont ils ont besoin le soir ou durant le week-end,” commente Mathias Van de Walle, échevin smart city de la ville. Du matériel festif – assiettes, gobelets, etc. – destiné aux associations peut également être distribué de cette manière.

“C’est une expérience, reconnaît l’échevin. Elle durera un mois. Si elle se révèle positive, un deuxième coffre-fort digital sera installé dans un endroit encore à déterminer”.

D’après « Het Niewsblad »