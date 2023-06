1.000 camions électriques à Gand

Holcim remplace sa flotte. Il a commandé à l’usine Volvo Trucks de Gand 1.000 camions électriques d’ici 2030.

Le cimentier suisse Holcim, présent dans notre pays depuis l’acquisition en 2002 des Ciments d’Obourg, a vu grand et décidé de remplacer 1.000 de ses camions diesel par des véhicules électriques d’ici 2030.

Ces véhicules seront notamment assemblés dans l’usine Volvo Trucks de Gand, le plus grand site européen de production du groupe. Pour Volvo, il s’agit de la commande la plus importante enregistrée à ce jour. Elle devrait permettre au cimentier de diminuer sa consommation de CO2 de quelque 50.000 m3 par an.

Les premiers véhicules devraient déjà être livrés en juillet. Ce seront d’authentiques poids lourds dans la mesure où chacun d’eux emportera six batteries de près de 600 kilos chacune. Ces “piles” sont originaires de Gand où a été ouverte en mai 2022 la première unité d’assemblage de batteries du groupe.

D’après la VRT