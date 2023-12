Feu d’artifice politique de fin d’année: de Mons au fédéral, cela tape dur ou cela pétille fort

Les sorties virulentes de Georges-Louis Bouchez au conseil communal de Mons, contre le PS et l’Open VLD, choquent les modérés. Tandis qu’au Seize, on se félicite d’un bilan exemplaire du fédéral. Contrastes des fêtes.

« Quand on a un ami comme Georges-Louis Bouchez, pas besoin d’ennemis… Ambiance dans la famille libérale à deux semaines des repas en famille. » La remarque, ironique, émane d’Yvan Verougstraete, vice-président des Engagés. Elle commente une vidéo dans laquelle on voit un échange virulent entre Georges-Louis Bouchez, président du MR, et Nicolas Martin (PS), bourgmestre de Mons, au conseil communal de la cité du Borinage.

« Même les libéraux flamands vous accusent d’avoir bloqué la réforme fiscale », clame Nicolas Martin. « Ouais, ils ne sont peut-être pas à 7% dans les sondages pour rien, rétorque Georges-Louis Bouchez. Vous pouvez leur répéter de ma part! » Le parti d’Alexander De Croo accumule en effet des planchers historiques dans les intentions de vote et mise sur le bilan du Premier ministre pour redécoller. En vain jusqu’ici, dans un paysage flamand dominé par la N-VA et le Vlaams Belang.

Un match de catch MR – PS

La séquence issue du dernier communal fait suite à deux autres vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux. La première, publié par Georges-Louis Bouchez, voit le président libéral, dans l’opposition à Mons, accabler la majorité socialiste montoise. Slogan: « Le PS cultive la précarité pour se garantir des votes. Cela doit cesser! »

« Vous savez, madame Meunier, assène-t-il à la présidente du CPAS de Mons, que dans cette ville, une jeune sur deux de moins de 25 ans qui n’est pas aux études n’a strictement aucune activité! Vous allez m’expliquez que ces jeunes-là, on ne sait rien faire avec eux? On ne sait pas les emmener au Tec, on ne sait pas les emmener chez Ores? Ah non, ce n’est pas la mission du CPAS, j’ai oublié! La mission du CPAS, c’est de leur filer des chèques pour être bien sûr que vingt ans plus tard, ils soient toujours au CPAS, comme ça ils ont des chances de continuer à voter PS! »

En retour, Marie Meunier remercie le bourgmestre Nicolas Martin d’être intervenu. Dans la vidéo de sa réplique, le maïeur socialiste dit: « Merci pour ce spectacle. On vient d’avoir la démonstration de ce que la politique a de plus détestable, c’est-à-dire tomber dans les stéréotypes, dans les discours faciles, dans le populisme de bas étage du yakafoukon. Je vais prendre un exemple très simple, une bonne majorité absolue MR depuis de longues années, à Quiévrain. Pas de chance M. Bouchez, à Quiévrain, est)ce que votre politique est mise en oeuvre? Non, c’est pire qu’à Mons! »

Ambiance entre socialistes et libéraux.

« Plus que jamais, je suis convaincu que nous avons besoin de nuances et de femmes et d’hommes capables de dresser des ponts plutôt que de cliver, souligne Yvan Verougstraete. Peut-être encore plus que de choisir un parti, il faut sélectionner les personnes pour qui vous votez… Cela peut faire la différence. Il va falloir travailler ensemble, construire et réformer notre pays. »

« Une contribution positive » du 16

Cette passe d’armes précède donc le constat frontal et acerbe du numéro un libéral francophone sur l’état de santé de l’Open VLD. Pendant ce temps, François Bailly, porte-parole d’Alexander De Croo, publie un post dans lequel il met en avant le bilan positif du gouvernement fédéral.

Voilà ce qu’il écrit: « ‘Donc la croissance est plus de deux fois plus élevée en Belgique que dans la zone euro. Et personne d’autre n’a mieux protégé le pouvoir d’achat. Mais tu laisses dire que rien ne va en Belgique. C’est fou !’ Ce message Whatsapp, je l’ai reçu il y a quelques jours d’un journaliste politique, connu pour faire la pluie et le beau temps sur la place francophone (sa source : le dernier rapport de la Banque Nationale).

Et de prolonger: « Ma réponse fût facile. ‘Tu peux publier pour t’inscrire dans l’esprit de Noël’. Quitte à… je lui ai même proposé d’ajouter que 300.000 jobs auront bientôt été créés en Belgique depuis la crise du coronavirus (source Bureau du Plan), que la Belgique est aujourd’hui classée 5e pays le plus innovant d’Europe (source Commission européenne). Que dans nul de nos pays voisins, le prix du gaz n’est cet hiver plus bas que chez nous (source Creg). Et que seuls deux pays performent mieux que nous, petits belges, sur l’index Gini qui estime la répartition des richesses. Notre pays score donc parmi les plus équitables au monde (source OCDE). »

« Ces faits (c’est un fait !) récoltent bien peu d’espace dans nos médias chargés d’angoisse, conclut-il. Ils dissonent avec l’actualité internationale. Je vous les livre. Là. Brut. C’est ma petite contribution positive aux débats autour de la dinde et la bûche. »

Visiblement, ce constat n’est pas partagé par tout le monde à la rue de la Loi.