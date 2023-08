Vooruit insiste sur des mesures pour augmenter les taux sur les comptes d’épargne

Vooruit, dans la majorité fédérale, continue d’insister pour des mesures visant à augmenter les taux d’intérêt sur les comptes d’épargne. Les propositions en ce sens déposées par les socialistes flamands arriveront à nouveau sur la table du gouvernement, a assuré mercredi la cheffe de groupe à la Chambre Melissa Depraetere.

Vooruit réclame depuis plusieurs mois des mesures pour augmenter le taux d’intérêt minimum sur les comptes d’épargne. Une proposition de loi en ce sens a été déposée, mais celle-ci n’a pas été suivie par les partenaires de la majorité. Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a lancé une autre initiative, via l’émission d’un bon d’État à un an. Son raisonnement est que ces bons d’État peuvent concurrencer les livrets d’épargne et inciteront les banques à augmenter leurs taux d’intérêt.

Pour Vooruit, le risque existe que ce bon ne rencontre pas l’effet escompté. « Nous disons depuis des mois que le bon d’État n’est pas la solution », indique Melissa Depraetere. « Le temps d’attendre que les taux d’intérêt augmentent d’eux-mêmes est révolu. »

Concrètement, Vooruit demande, entre autres, une augmentation du taux d’intérêt minimum. Les socialistes flamands estiment que cette possibilité devrait exister pour un montant de base de 100.000 euros. En outre, le lien entre les prêts immobiliers et les assurances devrait être revu, permettant ainsi aux clients de changer plus facilement de banque.

Vooruit remet ces mesures sur la table gouvernementale, « et nous ne lâcherons rien », avertit la cheffe de groupe.