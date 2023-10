Quel est l’impact du budget fédéral sur votre portefeuille?

Récemment, le gouvernement fédéral a dégagé un accord pour le budget de l’année prochaine. Certaines mesures ont un impact sur vos finances personnelles.

Une “baisse” de la TVA, d’abord. Le taux sur les démolitions-reconstructions, réduit à 6% depuis la pandémie, est maintenu. Les travaux seront-ils donc moins chers? Pas forcément. Il y a en réalité de nombreuses conditions à cette TVA réduite: elle ne compte que pour les particuliers, pour des projets d’une surface inférieure à 200 m2, et pour les résidences principales uniquement, qui plus est. Pour les projets réalisés par des professionnels, la TVA sera de 21%. Les constructions devraient donc devenir plus chères pour tout un nombre d’acheteurs.

Embuild, représentant du secteur de la construction, déplore d’ailleurs cette mesure. Il explique qu’elle est contre-productive car 75% du parc immobilier belge date d’avant 1985 et ne correspond plus aux critères de durabilité. Une mesure mitigée, donc. Autre chose: la TVA sur les pompes à chaleur reste à 6% mais celle sur les panneaux solaires repasse à 21%.

Autre mesure qui risque d’impacter vos finances personnelles: la taxe sur les banques, qui doit rapporter 150 millions d’euros à l’Etat belge. La Febelfin, représentante du secteur bancaire et financier, a immédiatement réagi: “La taxe bancaire prive les banques d’oxygène pour augmenter les intérêts sur l’épargne». Les politiques critiquent régulièrement les banques car selon eux, les taux d’épargne ne suivent pas assez rapidement le taux de dépôt de la BCE. Mais cette nouvelle taxe pourrait donc mettre un coup de frein au marché de l’épargne.