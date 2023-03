Progression de la création d’emplois grâce à la mesure « Zéro cotisations » 

Selon le Ministre David Clarinval, la mesure « zéro cotisations » continue à être utilisée par un nombre croissant d’employeurs.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2016, la mesure « zéro coti » permet à l’employeur qui engage son premier travailleur d’être exonéré à vie des cotisations sociales patronales afférentes à ce travailleur. Depuis le premier trimestre de 2022, le montant de la réduction de cotisations sociales patronales est limité à 4 .000 euros par trimestre.

La mesure prévoit également que des diminutions supplémentaires des cotisations soient appliquées pour l’engagement du 2e au 6e travailleur. Aujourd’hui, le Ministre Clarinval constate, avec satisfaction, l’évolution des chiffres liés à cette mesure.

Entre le 2e trimestre 2021 et le 2e trimestre 2022, le nombre d’employeurs ayant recours à la mesure ‘Premiers engagements’, dite aussi ‘zéro coti’, a cru de 16,3%, selon les derniers chiffres disponibles. En chiffres absolus, cela signifie que 9.375 employeurs supplémentaires y ont fait appel sur cette période, ce qui porte leur nombre à 66.081 sur l’ensemble de la Belgique.

C’est à Bruxelles (+18,1%) que l’augmentation est la plus marquée, juste devant la Flandre (+16,1%) et la Wallonie (+15,7%). C’est le secteur du commerce qui continue à être le plus friand du système, avec 12.487 entreprises demanderesses (+15%), devant la construction. C’est l’horeca qui connaît la hausse la plus forte, avec désormais 10.850 employeurs (+30%).

Mesure phare pour la création d’emplois auprès des indépendants

David Clarinval, le Ministre des Indépendants et des PME souligne que « depuis sa mise en place, la mesure « zéro coti » est une mesure phare pour la création d’emplois auprès des indépendants. En effet, elle permet d’épauler les employeurs qui souhaitent développer leur entreprise en engageant leur premier salarié. En voyant les chiffres, nous pouvons nous réjouir de nous être battu pour le maintien de cette mesure ».