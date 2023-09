Open VLD divisé, F16, migration, budget : la dernière rentrée compliquée de la Vivaldi

La majorité fédérale ne parvient pas à trouver un nouvel élan, en ce début d’année électorale. Entre le parti malade du Premier ministre, des dossiers minés et des finances délicates, il n’y a guère de perspectives positives.

L’Open VLD est gravement malade. Si le Premier ministre, Alexander De Croo, gonfle le torse sur la scène internationale, depuis l’assemblée des Nations unies à New York et avant la présidence belge de l’Union européenne, il doit piloter en coulisses le moment on ne peut plus délicat vécu par son parti. Samedi, on devrait connaître le nouveau nom du président libéral flamand, dans un contexte délétère. Après la démission d’Egbert Lachaert, plombé par des sondages à moins de 10% (un plancher historique), le scrutin a finalement été organisé, mais dans des conditions contestées.

Trois candidats se présentent : Tom Ongena, Vincent Stuer en Bert Schelfhout. Le premier est l’intérimaire placé à la tête du parti par De Croo lui-même, le deuxième fut longtemps porte-parole de l’ancien Premier ministre Guy Verhofstadt et le troisième est un jeune outsider venant de Deerlijk. Le vote semble cadenassé par le top du parti, mais si le premier défend le bilan de la Vivaldi, les deux autres sont plus critiques.

La presse flamande a relayé, ces derniers jours, un climat détestable, avec un parti qui « se tire une balle dans le pied » et, notamment, une fuite concernant des « éléments de langage » confidentiels visant à encenser De Croo et à mépriser à peu près tous ses adversaires. Même les partenaires de la coalition sont critiqués. Conner Rousseau, président de Vooruit, est présenté comme un « mauviette narcissique », tandis que Bart De Wever serait le « Magnette flamand ».

Migration et F16 en apéritif

En guise d’apéritif, deux dossiers empoisonnent le climat au sein de la Vivaldi. Le dossier migratoire est le plus sensible. Nicole De Moor (CD&V), secrétaire d’Etat à la Migration, a annoncé qu’elle n’était pas en mesure d’appliquer un arrêt du Conseil d’Etat cassant sa décision de ne plus accueillir les candidats à l’asile masculins et isolés. PS et Ecolo sont furieux, considérant que l’excellence chrétienne-démocrate flamande manque de respect et ne respecte pas l’accord de gouvernement. Il n’est pas (encore) question de faire exploser la Vivaldi, mais socialistes et écologistes avaient été à deux doigts de le faire sur un dossier migratoire, voici deux ans, lors de la grève des sans-papiers.

Le MR, lui, dénonce le manque de solidarité active à l’égard de l’Ukraine, pointant singulièrement du doigt le refus de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), d’envoyer les F16 belges. Deux pays comparables, les Pays-Bas et le Danemark, ont pris une telle décision. Pour le vice-Premier MR, David Clarinval, c’est difficilement compréhensible : il l’a dit en Conseil des ministres restreint et au Soir : « La Belgique est à la traîne ». Les téléphones chauffent. Le cabinet Dedonder rappelle que la Belgique a besoin de ses F16 pour a sécurité et ses missions dans les pays baltes, n’ayant pas encore reçus ses successeurs. En outre, c’est là une position de gouvernement.

Ambiance…

Ambiance (refrain connu). Mais on ne parle pas de faire éclater la coalition, peut-être parce que le Premier ministre avait dénoncé cet été, dans une lettre ouverte, ces querelles permanentes?

Une fois l’élection interne à l’Open VLD avalée, et en considérant que ces dossiers-là ne s’enveniment pas, il conviendra alors de s’attaquer au plat principal : le contrôle budgétaire avec plus d’un milliard d’euros à trouver. Et le bras de fer entre ceux qui voudront des mesures nouvelles (un zeste de réforme fiscale) et ceux qui réclameront de couper dans les dépenses.

Dans un mois, Alexander De Croo devra faire sa déclaration gouvernementale. Sa vie ne sera pas un long fleuve tranquille d’ici là (refrain connu, là encore).