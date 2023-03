Moins de 300.000 chômeurs complets indemnisés en 2022, une première depuis 1977

L’an dernier, le nombre de chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi (CCI-DE) est passé pour la première fois depuis 1977 sous la barre des 300.000, ressort-il du rapport annuel de l’Onem présenté jeudi. Le nombre de CCI-DE a diminué dans chacune des trois régions, mais à des degrés différents: -13,7% au nord du pays, -6,4% en Région wallonne et -6,7% dans la capitale. « Ce cap important constitue une très bonne nouvelle pour l’emploi », a souligné Jean-Marc Vandenbergh, administrateur-général de l’ONEM, à l’entame de la présentation.

L’an dernier, le nombre de travailleurs en chômage temporaire s’élevait à 486.071, contre 756.699 en 2021 (-35,8%). « Le nombre de personnes en chômage temporaire est resté très élevé par rapport aux années pré-corona. Ce dispositif a continué de fonctionner et a parfaitement assuré sa fonction protectrice face à la crise énergétique, exacerbée par les tensions géopolitiques entourant le conflit en Ukraine », a expliqué M. Vandenbergh.

Interruption de carrière

Sur le plan budgétaire, les différentes crises (sanitaire et énergétique) ont laissé des traces importantes. Depuis 2020, l’impact financier total des crises s’élève à 7,1 milliards d’euros (dont environ 4,7 milliards en 2020 et 2 milliards en 2021). Les dépenses réelles auront finalement été de 8,19 milliards en 2021 et 6,67 milliards en 2022.

En 2022, 553.695 demandes d’interruption de carrière, de crédit-temps et de congé thématique ont été introduites auprès de l’Onem, soit 12% de plus qu’en 2021. Cette augmentation s’explique principalement par le fait que, depuis le 1er juillet 2019, les travailleurs peuvent interrompre leur carrière pour des périodes plus courtes dans le cadre du congé parental et de l’assistance médicale.

Dans le cadre de cette augmentation, l’institution publique de sécurité sociale relève quelques changements notables. Les congés thématiques, par exemple, ont fortement augmenté en 2022 (+9%), en ce compris le congé parental (+9,2%) et le congé pour assistance médicale (+9,2%).