L’économie belge à l’arrière du peloton européen

La Belgique se classe 17e (sur 27) de l’indice FutureProof de BNP Paribas Fortis qui évalue les pays européens et leur capacité à affronter les prochains mois sur la base de leur productivité, du marché de l’emploi et de la gestion publique, a dévoilé mercredi la banque lors d’une conférence de presse.

La Belgique, avec sa 17e place, maintient son classement obtenu lors des deux années précédentes.

Elle fait ainsi nettement mieux que la France (24e), où « il serait temps de tirer la sonnette d’alarme », selon le chief economist de BNP Paribas Fortis Koen De Leus. Mais aussi beaucoup moins bien que l’indétrônable Suède (1re) et que ses voisins des Pays-Bas (2e), « un exemple de sobriété et d’investissement à long terme dont nos politiciens feraient bien de s’inspirer », du Luxembourg (9e) et de l’Allemagne (10e).

Côté positif, la Belgique se classe dans le peloton de tête en matière de productivité et surtout de dépenses en recherche et développement.

A contrario, les résultats en termes de taux de vacance et de marché de l’emploi en général sont jugés « médiocres ». Les analystes de BNP Paribas Fortis relèvent cependant une nette amélioration quant au nombre de 18-24 ans qui ne sont ni à l’emploi, ni aux études, ni en formation, tant en Wallonie qu’à Bruxelles.

La Belgique figure également, « sans surprise », en fond de classe européenne concernant les finances publiques, pointent les analystes.

Ces derniers tablent sur une croissance de 1% en 2023 et 0,8% en 2024. Ils n’excluent pas une déflation d’ici la fin de l’année, avec une inflation sous-jacente encore à 5%.