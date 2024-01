Le revenu disponible net par habitant 15% moins élevé en Wallonie qu’en Flandre

Les différences de revenus entre la Flandre et le reste du pays se sont creusées en 2022. Le revenu disponible par habitant s’établissait en 2022 à 26.567 euros en Flandre, indiquent l’Institut des comptes nationaux et la Banque nationale de Belgique. A Bruxelles et en Wallonie, il tournait autour des 22.500 euros, soit 15% de moins qu’au nord du pays.

Le revenu disponible net par habitant a augmenté partout en 2022 : de 7,4% en Flandre, de 6,3% à Bruxelles et de 5,9% en Wallonie. Cependant, « le dynamisme observé en Flandre creuse une nouvelle fois les différences de revenus entre les régions », pointent les deux institutions. Si le revenu disponible net par habitant se situait en 2022 à des niveaux similaires à Bruxelles (22.588 euros) et en Wallonie (22.513 euros), il restait de 15% inférieur à celui observé en Flandre (26.567 euros).

Concernant les revenus primaires, soit la plus grande partie du revenu disponible des ménages, l’année 2022 a globalement marqué une confirmation de la reprise après la chute en 2020 due à la crise sanitaire du Covid-19. C’est Bruxelles qui a présenté l’augmentation la plus élevée, suivie de la Flandre et de la Wallonie.

Lire aussi | Ces augmentations salariales qui rapportent si peu aux travailleurs…

Et le taux d’épargne?

Par ailleurs, en 2022, le taux d’épargne des ménages flamands s’est établi à 16,7%, soit davantage qu’avant la pandémie. Bruxelles, elle, a atteint un seuil historique de 2,6%, « la croissance de la consommation y ayant sensiblement dépassé celle des revenus ». La Wallonie a, elle, renoué avec les niveaux pré-Covid (8,7%).