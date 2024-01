Le nombre de travailleurs avec un flexi-job a augmenté de moitié en 2023

Le nombre de travailleurs avec un flexi-job a augmenté de 45% l’année dernière, selon des chiffres du spécialiste de services RH SD Worx.

Aujourd’hui, un contrat sur 50 est un contrat flexible en Belgique, selon une extrapolation de ses propres chiffres par SD Worx, qui calcule les salaires de plus d’un tiers des travailleurs du secteur privé en Belgique

Le groupe le plus important parmi les « flexi-jobbers » est celui des 23-30 ans, suivi par les 60 ans et plus. Ce type de contrats est de plus en plus populaire parmi cette catégorie, avec une augmentation de 61% en 2023.

Le secteur de l’horeca est celui qui comporte le plus de contrats de flexi-jobs. Suivent les secteurs du commerce alimentaire, des petits commerces indépendants, de la coiffure et des soins de beauté, ainsi que de la boulangerie.

Il faudra attendre les chiffres définitifs fournis par l’Office national de Sécurité sociale (ONSS) pour connaitre le nombre exact de personnes ayant travaillé avec un contrat flexible en 2023. À la fin du mois de juin, l’organisme recensait toutefois déjà 120.000 personnes bénéficiant de ce statut.

Le système des flexi-jobs permet aux travailleurs de s’engager à effectuer un emploi complémentaire pour un employeur à condition que ce travailleur soit déjà occupé chez un ou plusieurs autres employeurs à raison d’un quatre-cinquième au minimum. Ces contrats s’adressent également aux pensionnés, et sont avantageux d’un point de vue fiscal.

Au départ, le système ne s’appliquait qu’au secteur de l’horeca. Le 1er janvier, les emplois flexibles ont été étendus à une série de nouveaux domaines.