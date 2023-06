L’Antwerp champion, signal pour une Vivaldi sur la défensive ?

Le Premier ministre, Alexander De Croo, a dû scruter d’un œil attentif le titre de champion de Belgique de l’équipe anversoise, conquis sur base de sa rigueur défensive. C’est comme cela que jouent les partis du gouvernement. Mais attention : Anvers, c’est le triomphe… de De Wever.

L’Antwerp est devenue, dimanche, championne de Belgique de football. Ce n’est pas l’équipe la plus joueuse, mais la plus solide qui l’a emporté sur le fil, a commenté en substance notre consultant préféré, Philippe Albert. Avec un but somptueux en plein lucarne, dans le temps additionnel, du défenseur Toby Alderweireld. Faut-il y voir une métaphore pour la politique fédérale, à un an des élections du 9 juin 2024, et alors que l’on rentre dans les dernières semaines jouables de la Vivaldi ?

S’il est un responsable politique qui a dû scruter ce triomphe avec envie, c’est bien Alexander De Croo. Le Premier ministre libéral flamand entame un sprint final au cours duquel il doit tenter de faire atterrir plusieurs dossiers cruciaux : réforme fiscale et des pensions, conclusion des négociations énergétiques sur la relance du nucléaire avec Engie, pour ne pas parler du dossier de la hausse des taux d’épargne des banques. C’est peu dire qu’il rêve d’un final à l’anversoise et d’un but de rêve.

La méthode collective

L’entraîneur Alexander De Croo est, pour l’instant, visiblement critiqué pour sa tactique. Dans les rangs libéraux francophones, on lui reprochait régulièrement de ne pas être assez pugnace et… libéral. Mais à gauche, Paul Magnette avait taclé, dès novembre 2021, en dénonçant un « problème de méthode ». Désormais, le socialiste fustige un Premier qui sort de son rôle lorsqu’il évoque l nécessité d’activer les chômeurs ou quand il veut imprimer sa marque sur la réforme des pensions.

Tel Mark van Bommel, l’entraîneur anversois, De Croo affirme miser sur le collectif. « Je pense que je suis quelqu’un qui veut faire fonctionner le monde politique, qui comprend que tout seul, on ne fait rien aujourd’hui, déclarait-il ce week-end dans Le Soir. Si l’on veut réaliser quelque chose, il faut mettre les gens ensemble. » Ce fut le cas de l’Antwerp cette année, là où l’Union Saint-Gilloise a fini par s’écrouler dans les derniers instants.

Reste à voir si Pierre-Yves Dermagne et Karine Lalieux pourront combiner judicieusement avec David Clarinval et Vincent Van Quickenborne pour marquer des goals. C’est loin d’être sûr en l’état.

La défense, meilleure attaque ?

Si l’Antwerp a construit son titre avec la rigueur d’une défense fermée et d’un gardien de but imperméable, Alexander De Croo doit également y puiser de l’énergie. Son équipe gouvernementale a traversé la crise du Covid et celle de l’énergie ne protégeant autant qu’il le pouvait les citoyens et les entreprises. Avec, à la clé, une économie résiliente.

Si l’on prend le soin d’écouter les entretiens accordés ces derniers temps par les ténors de la majorité, un élément ne manque pas de troubler : que ce soit Georges-Louis Bouchez (MR), Paul Magnette et Thomas Dermine (PS) ou Jean-Marc Nollet (Ecolo), tous mettent en avant dans leur bilan ce qu’ils ont empêché plutôt que ce qu’ils ont concrétisé.

Le PS, depuis des mois, joue la défensive en insistant sur les débâcles prévenues pour les travailleurs, mais le MR n’est désormais pas loin d’un discours comparable. « Avec des politiques fiscales et d’emploi particulières, nous avons évité des catastrophes et avons servi de soutien durant les différentes crises, soulignait ce lundi matin Georges-Louis Bouchez sur LN24. On n’a pas pu faire toutes les réformes mais le MR travaillera jusqu’à la dernière minute dans ce gouvernement. »

La meilleure attaque, ce serait la défense ? A voir. Il conviendra de concrétiser ce but à la dernière minutes et cet accord attendu pour le 21 juillet, pour espérer décrocher letitre en juin 2024.

Mais un signe doit toutefois perturber Alexander De Croo : Anvers champion, c’est avant tout le triomphe… de Bart De Wever (N-VA).