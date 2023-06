L’affaire des visas iraniens place la Vivaldi au bord de la rupture

PS et Ecolo lâchent de la ministre des affaires étrangères, Hadja Lahbib. La coalition fédérale paie ses tensions à répétition et les démissions de Schlitz et Smet. Même si elle survit, les réformes ambiteuses seront désormais impossibles.

« J’ai rarement entendu des analyses aussi dures et des critiques aussi fortes de la part de partis de la majorité à l’égard d’un de leurs ministres. » Le politologue Carl Devos a eu cette réaction effarée après le débat en commission des Affaires étrangères de la Chambre, mercredi après-midi, et il est vrai que les expressions des écologistes et des socialistes ont été violentes à l’égard de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR).

L’affaire des visas iraniens accordés au maire de Téhéran et à sa délégation pour assister à un Sommet urbain à Bruxelles s’est transformé en bombe à retardement pour la Vivaldi. Le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), est certes venu soutenir sa ministre libérale francophone, mais les partenaires de la gauche du gouvernement ont éreinté les contradictions dans son discours à quelques jours d’intervalle et ses « mensonges par omission » au parlement.

La ligne de défense de l’ancienne journaliste de la RTBF est la suivante: une fois l’invitation lancée par Pascal Smet, il était impossible de refuser l’octroi des visas si les vérifications pour la sécurité s’avéraient positives. Cela aurait été perçu par une humiliation par l’Iran alors que notre pays a ouvert des canaux de communication pour contribuer à la libération des otages étrangers détenus dans ce pays.

Une « realpolitik » exprimée sur le tard, qui n’est pas du goût d’une gauche revancharde.

Motions de méfiance et revanches

Deux Conseil des ministres restraient ont eu lieu mercredi, avant et après la séance au parlement. Il devait être question de la réforme fiscale, mais il ne fut question que de l’affaire Lahbib en des mots peu amènes. Cela vaut-il la chute du gouvernement? La question est désormais posée, même s’il y a forcément une part de dramatisation. Des motions de méfiance sont déposées par l’opposition ce jeudi en séance plénière de la Chambre et la motion de confiance envers le gouvernement De Croo n’est soutenue, en l’état,… que par les libéraux.

Cela sent la revanche. Ecologistes et socialistes veulet rendre la monnaie de sa pièce à Georges-Louis Bouchez, président du MR. Les verts ne pardonnent pas aux libéraux d’avoir attaqué sèchement, et à plusieurs reprises, leur secrétaire d’Etat Sarah Schlitz, jusqu’à sa démission pour une affaire de logo personnel sur une publication gouvernementale. Les rouges, flamand en tête, dénoncent les charges libérales ayant entraîné la démission du secrétaire d’Etat Pascal Smet en Région bruxelloise.

Hadja Lahbib est la création de GLB à Bruxelles, une personnalité potentiellement populaire permettant au MR de chasser sur d’autres terres: c’est donc devenu une cible pour toucher aussi, à travers elle, ce président qui irrite.

Mais derrière cela, il y a des mois et des mois de phrases assassines et de déloyautés réelles ou supposées. La Vivaldi est en état de mort clinique depuis plusieurs semaines.

Ces impossibles réformes

L’affaire des visas iraniens est « sérieuse » ont affirmé à plusieurs reprises Ecolo et PS. Notamment parce qu’elle met en péril la sécurité d’opposants iraniens en Belgique et qu’elle abîment l’image du pays. Cette diplomatie menée avec un « Etat voyou » ne passe pas. Il y a toutefois une bonne dose d’hypocrisie dans le propos: n’est-ce pas un ministre socialiste qui a invité en premier cette délégation iranienne en Belgique?

Cette « affaire sérieuse » cache des animosités personnelles, mais aussi l’incapacité chroniques des partis de la Vivaldi à s’entendre sur les dossiers de fond pour réformer le pays. La réforme fiscale tarde à venir, les libéraux réclament des réformes ambitieuses en matière d’emploi et de pensions, les socialistes bloquent, le budget explose… En l’état, le gouvernement De Croo n’est plus en mesure d’agir comme il le devrait.

La Vivaldi va-t-elle tomber ce jeudi ou dans quelques jours? Ou Hadja Lahbib va-t-elle finalement démissionner pour diminuer la pression? En tout état de cause, la majorité ne se relèvera pas de ce match de boxe.