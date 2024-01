La croissance belge résiste en dépit des difficultés du secteur industriel

La croissance économique en Belgique a mieux résisté que prévu lors du troisième trimestre 2023, en dépit d’une fragilisation de ses fondements, ressort-il vendredi d’une enquête de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB). C’est principalement le secteur des services qui tire cette croissance à la hausse, tandis que l’industrie, en difficulté, nuance cette augmentation.

Au troisième trimestre 2023, l’économie belge a connu une croissance plus importante que prévu, soit une augmentation de 0,5% par rapport au deuxième trimestre. Par conséquent, le PIB belge s’est légèrement apprécié, pour atteindre 1,5%.

Cette croissance est principalement due aux bons résultats du secteur des services. Selon la FEB, la demande est stimulée par une forte croissance de la consommation des ménages, entrainée à la hausse par l’indexation automatique des salaires et une situation favorable sur le marché du travail. Les secteurs de l’horeca, du tourisme et de l’évènementiel ont notamment enregistré de très bons résultats, avec une progression de plus de 2,5% en 2023.

Le secteur industriel en difficulté

Le secteur industriel se trouve quant à lui en difficulté. Les segments de la chimie, du papier ou encore du verre, à forte intensité énergétique, ont notamment vu leur activité diminuer. La rentabilité du segment du commerce s’est également détériorée, en raison de la concurrence du commerce électronique et des achats transfrontaliers.

Interrogées par la FEB en novembre, les fédérations sectorielles confirment cette récente tendance défavorable. Près de 60% des secteurs indiquent en effet que leur activité est plus faible aujourd’hui qu’il y a six mois. Ils sont également 28% à prévoir une nouvelle baisse de leur rentabilité pour les six prochains mois, tandis que seuls 11% s’attendent à observer une amélioration.

Face à cette situation, la FEB préconise la formation rapide d’un gouvernement après les élections, afin que des réformes structurelles puissent être mises en œuvre.