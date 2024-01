En Belgique, le chômage a diminué de 1,3% en décembre sur base annuelle

Le chômage complet indemnisé a reculé de 1,3% en décembre dernier sur base annuelle pour atteindre 277.211 allocataires dans l’ensemble du pays, rapporte lundi l’Onem.

En décembre 2023, le chômage complet a diminué sur une base annuelle chez les femmes (-3.854 unités ou -3,1%), tandis qu’il a augmenté chez les hommes (+218 unités ou +0,1%), note l’Office national de l’emploi.

Côté tranches d’âges, le chômage complet des jeunes (moins de 25 ans) a augmenté de 5,2% et celui des 25 à 49 ans de 1,6% tandis qu’il a baissé de 3,9% chez les 50-59 ans et de 11,3% chez les 60 ans et plus.

Baisse plus marquée en Région wallonne

D’un point de vue régional, c’est en Région wallonne que la baisse est la plus marquée (-2,1% pour arriver à un total de 118.519 personnes au chômage complet).

A Bruxelles, la diminution n’est que de 0,1% pour s’établir à 59.334 allocataires. En Flandre, le nombre de chômeurs complets a diminué de 1,1% en décembre sur base annuelle (99.358 chômeurs complets au total).