Amendes routières: déjà 28 millions d’euros récoltés grâce au niveau système

Au cours des huit premiers mois de l’année, le gouvernement a déjà récupéré près de 28 millions d’euros en amendes routières impayées via des saisies sur salaire ou les contributions. C’est le double de ce qui a été recouvré en 2022. Si la tendance se poursuit, les revenus de ces amendes pourraient même tripler en un an.

En 2022, les amendes routières ont rapporté le montant record de 543 millions d’euros, soit 10% de plus que l’année précédente. Ce record devrait être pulvérisé cette année grâce aux ordres de paiement. Sur base des huit premiers mois de l’année, le gouvernement est en bonne voie pour collecter 550 millions d’euros via les amendes routières.

Trois étapes

La plupart des gens payent directement. La perception immédiate de 63,02 euros a ainsi déjà rapporté 258 millions d’euros en 2023. Le premier rappel à 76.02 euros a lui permis de récupérer presque la même somme. Ce n’est que si on a ignoré ces deux premières étapes que vient l’injonction à payer à 117,81 euros. Et c’est aussi là qu’on observe un boom dans les recettes.

Lire aussi | Certains véhicules de société pourraient échapper aux petites amendes

Un succès

Au cours des huit premiers mois de cette année, le gouvernement a déjà collecté près de 28 millions d’euros d’amendes de circulation impayées par le biais d’une saisie sur salaire ou d’un avis d’imposition. C’est deux fois plus que pour l’ensemble de l’année 2022. Si la tendance se poursuit, les recettes des amendes routières perçues de cette façon tripleront en un an.

Le SPF Finances passe généralement par la lettre d’imposition puisque plus de la moitié des contribuables ayant un revenu personnel obtiennent un remboursement. Ainsi si vous avez droit à un remboursement de 2 000 euros, mais que vous avez encore une dette de 500 euros, vous ne récupérerez que 1 500 euros.

Si cela n’est pas possible, une lettre recommandée demande à l’employeur de retenir une partie du salaire et de la verser au Trésor public. D’autres voient l’argent disparaître directement de leur compte ou reçoivent la visite d’un huissier. Mais dans tous les cas ces personnes qui ont déjà ignoré plusieurs avertissements et rappels. On ne peut donc pas prétendre qu’on ne soit pas au courant.