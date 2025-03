Ces cent mille personnes qui pourraient être exclues du chômage en 2026 ou… en 2028

La suppression des allocations de chômage après deux ans pour les moins de 55 ans est une clé de voûte de l’Arizona fédérale. Cent mille personnes sont concernées, dont la moitié en Wallonie. Mais tout ne pourrait pas aller aussi vite que prévu.

David Clarinval, vice-Premier ministre MR en charge de l’Emploi, a une responsabilité forte dans le gouvernement De Wever. Avec les Régions, largement compétentes dans ce domaine, il est chargé de créer ces 550 000 emplois destinés à augmenter le taux d’emploi à 80%. C’est vital sur le plan budgétaire.

Ce week-end, il confirmait ce qu’il avait exprimé lors de sa première grande interview, accordée à Trends Tendances: “Pendant trois ou quatre ans encore, le départ des baby-boomers à la pension va générer un taux de création d’emploi intéressant, de l’ordre de 250 à 300.000 emplois. Reste une marge de 250.000 emplois que ce gouvernement devra aller chercher avec les dents.”

Plusieurs dizaines de mesures sont destinées à y arriver, insiste-t-il. Mais une des clés de voute de la réforme du marché du travail sera la suppression des allocations de chômage après deux ans pour les moins de 55 ans qui n’ont pas retrouvé un emploi.

100 000 personnes

Combien de personnes cela pourrait-il concerner, potentiellement? “On a demandé à l’Onem le nombre de personnes qui sont depuis deux ans au chômage: il y en a environ 100.000 (26.656 en Flandre, 46.199 en Wallonie et 26.866 à Bruxelles) et près d’une sur deux est au chômage depuis cinq ans, vient de préciser le ministre libéral. C’est ce qui a mené ce gouvernement à décider d’une réforme forte… “

Cette réforme ambitieuse sera-t-elle lancée rapidement? David Clarinval espère faire voter le texte d’ici l’été, mais il reste une série de “détails” à régler, dont le moindre n’est pas la durée de la période de transition.

“Je me suis engagé à concerter. L’Onem, où sont représentés les partenaires sociaux, va remettre un avis, précisait-il à L’Echo. On aura des discussions sur la petite phase de transition à prévoir. Et s’il y a des blocages, j’appliquerai l’accord de gouvernement.”

Premier exclus en 2026 ou… 2028

Le MR souhaite aller vite et faire en sorte que le dispositif soit opérationnel au 1er janvier 2026. C’est ce que son président, Georges-Louis Bouchez, précisait cette semaine.

Tout dépendra donc de la concertation et… de la prise en compte ou non de la période de chômage entamée au moment de l’introduction de la réforme. Si l’effet est immédiat, les premiers exclus le seront courant 2026. Mais si la période de deux ans commence début 2026, ils ne le seront qu’en 2028.

La contribution de ce processus à l’objectif des 550 000 emplois reste donc incertaine. En attendant, oui, il faudra aller chercher ces emplois “avec les dents”.