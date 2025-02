Chris Peeters, CEO de bpost, déplore les grèves das un contexte où les tournées sont réorganisées et où l’Arizona sera contestée dans la rue, le 13 février. “Les grévistes se tirent une balle dans le pied”, dit-il. La N-VA a un “plan stratégique” pour ce “bastion socialiste”.

Vous êtes abonnés à des journaux? Depuis ce week-end, peut-être regrettez-vous de ne plus pouvoir lire cette version papier car votre boîte aux lettres reste obstinément vide. Les syndicats ont initié un mouvement de grève dans plusieurs dépôts, singulièrement en Wallonie.

En cause? Une réorganisation des tournées rendue nécessaire par la transformation de l’entreprise publique, qui doit trouver un nouvel équilibre entre courrier et colis. Mais aussi la naissance de l’Arizona fédérale, contre laquelle les syndicats appellent à manifester, ce jeudi 13 février.

Dans les colonnes du Soir, Chris Peeters regrette: “Ces grèves s’inscrivent dans un contexte social qui est beaucoup plus large, avec l’arrivée du nouveau gouvernement, la manifestation nationale du 13 février. Certains voient bpost comme une entreprise qui a une dimension politique, c’est malheureux.”

Thierry Bodson, président de la FGTB, a fait fort, il est vrai, en affirmant dimanche qu’il faut “faire mal à l’économie pour être entendu”.

L’impact est désastreux

Pour le reste, l’ancien CEO d’Elia, arrivé pour mener cette transformation en mode accéléré, persiste et signe, comme il l’avait longuement détaillé dans notre Trends Talk, fin 2024: “Le volume de courrier baisse entre 8 et 10 % par an. Le nombre de colis augmente. Nous devons trouver le bon équilibre entre l’efficacité de l’entreprise et un travail durable. C’est un sujet important, sur lequel on peut travailler avec nos partenaires sociaux pour faire face aux nouvelles réalités.”

Bpost, reconnait-il, est ‘une entreprise en difficulté”. L’impact de ces grèves est désastreux, souligne-t-il, et les grévistes “se tirent une balle dans le pied”: “Ce type d’action a un impact important sur les volumes de colis que bpost va traiter dans le futur. Nos clients sont inquiets. Cela va d’un garagiste qui ne reçoit pas des plaques d’immatriculation à Amazon qui rappelle les termes de notre contrat.”

L’impact est d’autant plus dommageable que bpost se situe désormais dans un contexte concurrentiel sans merci, les clients pouvent facilement changer d’entreprise pour leurs colis. “Nous voulons éviter un plan social, c’est inscrit dans le plan stratégique, mais si on commence à perdre des clients, ça devient très compliqué“, regrette-t-il.

La perte de la concession pour les journaux a donné lieu à une renégociation avec les éditeurs et le corps de métier de l’entreprise change. Chris Peeters souhaite, notamment, développer l’offre aux entreprises et PME. Cela demande de l’agilité et… de la fiabilité.

Le plan stratégique de la N-VA

Tout cela donnera du grain à moudre à la N-VA, qui considère bpost comme un “bastion socialiste”. Comme pour Proximus, l’impact du changement de contexte économique est désastreux pour l’entreprise publique, dont l’action a perdu 80% en cinq ans. Comme pour Proximus, encore, la stratégie d’internationalisation est contestée.

La N-VA dispose d’un “plan stratégique” qui sera présenté en temps utile. Elle entend remplacer la président du conseil d’administration, Audrey Hanard (PS), dont le mandat arrive à terme en mai. Le statut même des entreprises publiques et la place de l’Etat risquent d’être questionnés. Vers une privatisation partielle?

Pour l’Arizona, le changement doit être accéléré ou, à tout le moins, ne pas être entravé. Mais en interne, au sein du gouvernement, chaque pas posé en ce sens risque de se heurter aux réticences de Vooruit. Si bpost est un “bastion socialiste”, il y a encore des alliés dans la place. Les entreprises publiques se trouvent dans le portefeuille de Vanessa Matz (Les Engagés), issue d’un parti modéré. Un gage de sérénité?