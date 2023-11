Des coursiers « ubérisés » pédalent de Paris à Bruxelles pour faire entendre leur voix

Ils partent dimanche de Paris à vélo, direction Bruxelles: huit livreurs qui se disent « ubérisés », originaires de six pays différents, rallieront la capitale des institutions européennes où est actuellement discutée une directive relative aux droits des travailleurs de plateformes.

Ces coursiers entendent être à Bruxelles pour le 9 novembre, jour d’une phase de négociation entre le Parlement et le Conseil européens sous l’arbitrage de la Commission européenne pour discuter du contenu de la future directive. Le projet de législation prévoit de requalifier comme salariés de nombreuses personnes aujourd’hui considérées comme des indépendants. Le texte entend aussi fixer des règles identiques à l’échelle de l’Union européenne alors que les réglementations sur les plateformes sont aujourd’hui très disparates parmi les Vingt-Sept.

Les huit coursiers – anglais, français, italiens, espagnols, autrichiens et belges – protestent contre « des courses de plus en plus longues pour des revenus de plus en plus faibles, sans droits, sans statut, sans protection », selon le communiqué de presse de l’initiative, intitulée « La Grande livraison ». Ils marqueront des arrêts symboliques sur leur trajet, dont une rencontre avec le député LFI François Ruffin à Amiens, et rencontreront des négociateurs du Parlement et du Conseil européens.

Par ailleurs, ils rendront hommage à Bruxelles à Sultan Zadran, un coursier décédé en février dernier alors qu’il effectuait une livraison dans la capitale belge, et manifesteront jeudi aux abords des institutions européennes.