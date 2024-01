Décret azote en Flandre: « immense soulagement » pour le Voka et déception pour le Boerenbond

L’organisation patronale flamande Voka évoque mercredi soir un « immense soulagement » maintenant que le Parlement flamand a donné son feu vert au décret azote. Le principal syndicat agricole flamand, le Boerenbond, se dit « déçu ».

« Les investisseurs et les entrepreneurs ont retrouvé la prévisibilité et un degré suffisant de sécurité juridique. Cette solution juridique au problème de l’azote ne remportera aucun prix de beauté. Mais c’est le maximum que nous pouvions atteindre aujourd’hui« , a déclaré l’administrateur du Voka Hans Maertens dans un communiqué de presse. Selon M. Maertens, toute autre solution aurait entraîné des dommages incalculables pour l’économie flamande.

La fédération du secteur de la chimie essenscia parle d’une « étape cruciale vers moins d’azote et plus de sécurité juridique ». « Ce décret sur l’azote ne remportera peut-être pas un prix de beauté, mais il garantit que les investisseurs, les entrepreneurs et les familles en Flandre bénéficieront à nouveau d’une certaine sécurité », a indiqué sa directrice, Ann Wurman.

Le Boerenbond se dit « déçu » dans sa réaction à l’approbation du décret par le Parlement flamand.

Malgré 20.000 lettres de réclamation, des dizaines d’actions et deux avis très critiques du Conseil d’État, les organisations agricoles estiment qu’elles n’ont pas été entendues. Elles estiment que le décret voté ne leur donne « aucune sécurité juridique et donc aucun avenir ».

Le Boerenbond est par ailleurs en train de se préparer à une riposte juridique, a-t-il fait savoir. Auparavant, le syndicat agricole flamand avait annoncé qu’il saisirait la Cour constitutionnelle si le décret azote recevait le feu vert sous sa forme actuelle.