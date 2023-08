Crainte de pénuries de pétrole après la réduction de la production russe et saoudienne

Le marché mondial du pétrole pourrait être confronté à une grave pénurie de pétrole brut à la suite de la décision de l’Arabie saoudite et de la Russie de réduire leur production, indiquent les estimations de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Il manquera environ 2 millions de barils par jour au marché mondial pour répondre à la demande au cours du trimestre actuel, prévoit l’OPEP dans son rapport mensuel publié jeudi. Les pays de l’Organisation s’attendent à ce que la demande mondiale de pétrole brut atteigne en moyenne 102 millions de barils par jour cette année, soit une augmentation de 2,4 millions de barils par jour par rapport à l’année dernière. Les experts de l’OPEP prévoient en outre une demande moyenne de 104,2 millions de barils par jour pour 2024.

L’Arabie saoudite, l’un des plus grands producteurs de pétrole, a récemment annoncé prolonger d’un mois, jusqu’en septembre, la réduction de sa production de brut d’un million de barils par jour, en vigueur depuis juillet. En pompant moins de pétrole, le pays espère soutenir le prix du pétrole.

La Russie, autre poids lourd de la production pétrolière, a également déclaré qu’elle réduirait ses exportations de pétrole de 500.000 barils par jour en août. Les deux pays dirigent le groupe OPEP+, qui comprend plus de 20 pays producteurs de pétrole et des non membres de l’OPEP tels que la Russie, le Kazakhstan et Oman.