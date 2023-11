Conner Rousseau démissionne de son poste de président de Vooruit

Conner Rousseau quitte la présidence de Vooruit. « Ma personne ne peut gêner les défis de notre parti ».

Conner Rousseau est au coeur de la tempête depuis plusieurs semaines pour des propos racistes envers la communauté rom prononcés alors qu’il était ivre en septembre dernier dans un café de Saint-Nicolas. Jeudi, le journal flamand Het Nieuwsblad a publié des extraits du procès verbal rédigé par la police lors de l’incident. Conner Rousseau y qualifie notamment les Roms de « déchets bruns ».

Les citations littérales du rapport officiel qui a été rédigé ont suscité beaucoup de dégoût dans la politique flamande. Plusieurs voix se sont depuis élevées au sein du parti pour réclamer son retrait de la présidence. D’autres ont gardé le silence, mais il est clair que cette question continuera à planer comme une ombre sur la campagne à venir.

Une démission avec effet immédiat

Rousseau estime lui que le « tapage » autour de sa personne a trop entravé les objectifs du Vooruit. « L’agitation autour de ma personne détourne l’attention de l’essentiel. Il ne s’agit plus de ce pour quoi Vooruit se bat. Il s’agit de la lutte pour de meilleurs salaires et pour la santé des gens. De la lutte contre l’extrême droite, qui est si importante. La lutte se poursuivra sans moi, car les défis sont plus importants que jamais ». Il a également parlé d’une « chasse aux sorcières sur sa situation privée ».

M. Rousseau a également présenté ses excuses avec insistance, déclarant qu’il avait profondément honte. Il a déclaré avoir commis une « grave erreur ». Le président du Vooruit a lancé un appel à ceux qui auraient pu vouloir se détourner du parti à cause de ses déclarations. « Restez. Les bonnes personnes sont aux bons endroits pour continuer le combat ». Il espère que les gens pourront lui pardonner et évoque une « seconde chance, dans ou hors de la politique ». Il n’a pas donné plus de détails à ce sujet.

Le nom du successeur de Rousseau n’a pas encore été révélé et pourrait tomber lundi.

De total inconnu à incontournable

Rousseau est devenu président en 2019 en tant que total inconnu. Il a réformé et rajeuni le parti. Après des années difficiles, il a fait remonter le parti socialiste dans les sondages et le rebaptise Vooruit. Les socialistes affichent aujourd’hui des taux entre 15 et 20 %. C’est le troisième parti de Flandre.

Le plus jeune président de parti s’est fait connaître par sa façon de communiquer bien à lui, sa participation à des émissions de divertissement telles que « The Masked Singer » et ses opinions souvent tranchées sur par exemple le fait d’imposer un « job de base » aux chômeurs de longue duré et ou sur la migration avec le plan GRIP (« contrôlé, juste, tourné vers l’intégration et la participation ») . Outre le rajeunissement du parti, Rousseau a également ramené d’anciennes figures de proue. Il réussit à faire revenir Caroline Gennez et Frank Vandenbroucke comme ministre.



