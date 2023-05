Cinq minutes pour comprendre: quand on se cogne au plafond, ça peut faire mal

Même en finance, se cogner au plafond, ça peut faire très mal. Prenez par exemple les Etats-Unis et leur « plafond de la dette ». Il empoisonne la politique américaine depuis des mois.

Quand les Etats-Unis ont instauré en 1917 un plafond au-delà duquel ils ne peuvent plus emprunter, cette mesure était destinée à leur simplifier la vie.

Jusqu’alors, le Congrès devait voter chaque nouvel emprunt. Mais avec ce plafond, le Trésor américain était désormais libre d’emprunter, jusqu’à un certain montant. Evidemment, avec le temps, les guerres, l’inflation et les programmes politiques, les besoins budgétaires ont sans cesse enflé. Depuis 1960, ce plafond a été rehaussé 78 fois. Sa hauteur actuelle a été fixée le 5 décembre 2021 par le Congrès, à 31.400 milliards de dollars.

Un défaut impensable

Mais voilà, on touche la limite. L’actuelle secrétaire d’Etat au Trésor, Janet Yellen, a fait jouer sa calculette et avertit : le plafond a été atteint en janvier. Elle peut tenir encore jusqu’en juin, en frouchelant un peu. Mais après, le Trésor américain ne pourra plus emprunter.

« C’est un problème ubuesque, nous fait observer un financier de Washington. Le Congrès vote les dépenses, il vote les recettes puis il doit voter une troisième fois sur la différence entre les deux. A priori, ce troisième vote est superflu. Mais apparemment pas aux Etats-Unis ! »

Et ce plafond fait donc régulièrement l’objet d’un petit jeu politique. On a eu des problèmes en 1994, 2011, 2013… Le Trésor américain a fermé ses guichets pendant un certain temps parce que le budget n’était pas voté. Mais ici, c’est différent. Si le plafond de la dette est atteint, les Etats-Unis ne peuvent plus emprunter pour rembourser les détenteurs d’obligations d’Etat. La question du remboursement des investisseurs et d’un possible défaut sur la dette ne s’était jamais posée auparavant.

La pièce d’un milliard

La solution au problème est politique. Le petit jeu actuel est celui-ci : en échange d’un vote en faveur d’un relèvement du plafond, les républicains exigent des réductions drastiques de dépenses et un abandon de certains programmes du président Biden. Des exigences dont Joe Biden ne veut pas entendre parler.

A la Maison Blanche, les cerveaux bouillonnent et on travaille sur des pistes pour franchir l’obstacle si le Congrès ne se met pas d’accord.

Première solution, brandir la constitution américaine : son 14eme amendement dit que la validité de la dette publique des Etats-Unis d’Amérique (…) ne sera jamais remise en question ». Autrement dit, constitutionnellement, les Etats-Unis ne peuvent pas faire défaut.

Autre option : le Trésor américain, qui est libre de frapper des pièces de monnaie, pourrait émettre une pièce d’un trillion (1.000 milliards) de dollars. Elle permettrait de rééquilibrer les comptes de l’Etat pendant un moment.

Autre solution encore : échanger les anciennes obligations contre des obligations premium, qui auraient toujours la même valeur faciale mais dont la valeur réelle serait plus élevée, parce que ces titres auraient un coupon plus élevé. Comme le plafond de la dette est calculé sur la valeur faciale et ne tient pas compte du coupon, cela permettrait de dégager un peu plus de marge.

Mais ces options ont été balayées du revers de la main par Janet Yellen qui estime que ce ne sont que des gadgets. Et le président de la Réserve fédérale, Jérome Powell, abonde. La seule solution sérieuse est de relever le plafond de la dette.

Armageddon

On en est là, en espérant trouver un compromis dans quelques jours, sinon, on risque de réveiller l’Armageddon financier.

« Tout le monde est d’accord pour dire que s’il y a un défaut sur la dette américaine, c’est une catastrophe, explique sous couvert de l’anonymat un haut responsable d’une institution financière internationale. Une catastrophe pour les Etats-Unis mais aussi le reste du monde. Les bons du trésor américain sont le socle du système financier mondial, poursuit-il. C’est l’actif sûr par excellence. On le trouve dans les réserves des banques centrales, partout. C’est l’actif qu’on peut prêter, escompter, qui est très liquide. Un défaut de paiement aurait des implications majeures aux Etats-Unis et dans le monde ».