Chine: une croissance en trompe-l’oeil attendue au 2e trimestre

La Chine devrait annoncer lundi un rebond de sa croissance au deuxième trimestre, un chiffre en trompe-l’oeil préviennent des analystes, en raison d’une faible base de comparaison avec l’an dernier quand le Covid pénalisait l’activité.

Il y a un an, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine signait l’une de ses pires performances trimestrielles (+0,4% sur un an), plombé par des restrictions sanitaires draconiennes qui entraînaient confinements et fermetures d’usine à répétition. La levée de ces mesures fin 2022 a permis à l’économie de redémarrer au premier trimestre (+4,5%). Mais cette reprise, qui tarde toujours à se concrétiser dans certains secteurs, tend à s’essouffler.

Sur la période avril-juin, un groupe de 13 experts interrogés par l’AFP table en moyenne sur une hausse de 7,1% sur un an du PIB de la deuxième économie mondiale. Un rythme de croissance « artificiellement élevé », estime l’économiste Gene Ma, de l’Institut de la finance internationale (IIF), une association qui réunit grandes banques et institutions financières mondiales. Car la comparaison se fait toujours sur la même période un an plus tôt: le deuxième trimestre 2022 avait été plombé par le confinement de la capitale économique Shanghai.

Le chiffre de la croissance d’un trimestre sur l’autre, également attendu lundi, devrait donner une grille de lecture plus réaliste. Si la levée des restrictions sanitaires s’est accompagnée d’un retour des Chinois dans les magasins, restaurants et lieux touristiques, ils sont désormais « effrayés à l’idée de trop ouvrir leur portefeuille », remarque Stewart Paterson, chercheur pour la Fondation Hinrich, un organisme indépendant qui suit l’économie. La croissance chinoise est également grippée par une crise de l’immobilier, qui pénalise un secteur longtemps moteur de l’économie.