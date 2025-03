Carl Devos : “Le discours du PS… aide la N-VA”

Le politologue gantois souligne que Bart De Wever a reçu le mandat de “mettre de l’ordre”, pas de préparer le confédéralisme. En affirmant qu’il affaiblit la Belgique, les socialistes volent en réalité à son secours, alors qu’il est fort critiqué par le Vlaams Belang.

Les francophones se sont-ils fait avoir dans la négociation de l’Arizona, comme le proclame le PS ? Carl Devos, politologue très écouté en Flandre, ne le pense pas. “Je n’en ai pas le sentiment, dit-il. Si l’on veut regarder cet accord avec ces lunettes-là, comme le PS, on trouvera évidemment des arguments en ce sens. Les socialistes accusent le MR et les Engagés d’être quasiment des ‘collaborateurs’ pour se poser en défenseur des intérêts francophones. La stratégie du PS est-elle la bonne ? On verra.

Paul Magnette, président du PS, estime la répartition des compétences défavorable aux francophones. Votre avis ?

CARL DEVOS. La N-VA est le plus grand parti de la coalition et a obtenu de gros dossiers socioéconomiques, ce n’est pas choquant. Jan Jambon a hérité des Finances et des Pensions, mais à vrai dire, son premier choix était l’Intérieur. S’il a ces compétences, c’est parce qu’il avait été prévu de réserver l’Intérieur à Georges-Louis Bouchez, président du MR, afin qu’il monte au sein du gouvernement. Ce dernier ne l’a pas fait, en raison des réticences au sein de son propre parti, mais en Flandre, on reste convaincu qu’il finira par monter, une fois ces problèmes réglés. Par ailleurs, Theo Francken et Anneleen Van Bossuyt héritent de la Défense et de la Migration, qui ne sont pas des portefeuilles “communautaires”.

CARL DEVOS. © BELGAIMAGE

Le communautaire ne sera-t-il pas présent de façon sournoise ?

Le mandat qu’a reçu Bart De Wever des électeurs, ce n’est pas d’affaiblir la Belgique ou d’aller vers le confédéralisme, c’est bien de remettre de l’ordre au niveau budgétaire, de réformer les pensions, le marché du travail et la fiscalité. Il est vrai que le Premier ministre a dit à la télévision flamande que la limitation des allocations de chômage dans le temps ferait davantage ressentir ses effets du côté francophone, ce qu’il n’a pas dit à la télévision francophone. Mais ce n’est là qu’un effet collatéral de la réforme, pas sa raison d’être. Le MR et les Engagés étaient aussi favorables à cette mesure. Encore une fois, je comprends le discours du PS, mais en réalité… il aide la N-VA.

Dans quel sens ?

En Flandre, le Vlaams Belang a beau jeu de dire que Bart De Wever a adouci son discours. il dirige le gouvernement belge et n’a rien obtenu en matière de confédéralisme. Faut-il rappeler que Barbara Pas, chef de file de l’extrême droite à la Chambre, a déchiré théâtralement l’article premier des statuts de la N-VA réclamant l’indépendance de la Flandre, pour symboliser son renoncement ? Paul Magnette lui répond en retour : “Vous vous trompez, De Wever affaiblit la Belgique.”

Pour la N-VA, gouverner sans le PS, est-ce l’équivalent d’une réforme de l’État ?

C’est ce que Didier Reynders (MR) affirmait quand il a gouverné avec elle dans la Suédoise de Charles Michel. Mais ce n’est pas vrai. Si la sensibilité d’un tel gouvernement est plus proche de ce qu’attend la Flandre, ce n’est en rien une réforme structurelle. Une nouvelle majorité pourrait très bien revenir sur ces décisions.

Bart De Wever vise-t-il une réforme de l’État pour 2029, en faisant en sorte que les francophones soient demandeurs ?

Il peut essayer, mais je doute que le MR et les Engagés suivent. Il ne pourra pas réunir une majorité des deux tiers sans les voix du Vlaams Belang. Dans l’accord du gouvernement flamand, il n’est pas question de résolutions institutionnelles. Bien sûr, la réforme de l’IPP aura un impact sur le budget des Régions et Communautés, qui pèsera davantage pour les francophones. Mais tout le monde veut cette réforme. La stratégie du PS est pratiquement nationaliste, comme on le voit aussi à Bruxelles où il refuse de parler avec la N-VA en le qualifiant d’anti-francophone et de raciste. Je ne suis pas sûr que cette option soit judicieuse.