Bureau du plan: prévisions d’inflation à 3,1% en 2024 (infographies)

Le taux d’inflation annuel devrait atteindre 3,1% en 2024 et 2,2% en 2025, prévoit le Bureau du plan. Ces prévisions changent légèrement par rapport aux estimations d’octobre. Le Bureau prévoyait alors une inflation de 1,8% en 2025.

L’augmentation de “l’indice santé”, qui sert entre autres au calcul de l’indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, devrait rester à 3,3% pour cette année et s’établir à 2,4% pour 2025. L’indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été atteint en avril 2024. Le prochain dépassement ne devrait pas intervenir avant janvier 2025. Les prochaines prévisions d’inflation du Bureau du plan seront publiées le 7 janvier.