Budget wallon 2024: le déficit passe finalement sous la barre des 3 milliards d’euros

Le solde brut à financer de la Wallonie, soit la différence entre les recettes et les dépenses, s’élève, dans le budget 2024, à 2,976 milliards d’euros, en amélioration de 165 millions par rapport à l’initial 2023, a annoncé le gouvernement wallon, dimanche matin, à l’issue du conclave budgétaire.

Le solde de financement SEC, lui, atteint 2,209 milliards, à comparer aux 2,577 milliards de l’année passée.

Quant aux dépenses courantes – hors dépenses liées à la relance, au covid, aux inondations, à la guerre en Ukraine et à l’énergie – elles reviennent à l’équilibre, comme prévu dans l’accord de gouvernement.

« Dès le début du conclave, le gouvernement wallon s’était fixé quatre objectifs : pas de nouvelle taxe; garantir la soutenabilité de la dette wallonne et le retour à l’équilibre – hors dépenses uniques et exceptionnelles -; renforcer les efforts et économies structurels et renforcer les investissements de relance. Au prix d’un travail collégial, sérieux et responsable, nous avons atteint tous nos objectifs », s’est félicité, au cours d’une conférence de presse, le ministre-président régional, Elio Di Rupo.

Après la Fédération Wallonie-Bruxelles vendredi et avant le Fédéral où les discussions ont repris, la Wallonie a donc présenté ce dimanche matin, à Namur, les résultats de ses travaux budgétaires.

Près de deux milliards d’euros pour la relance

Au terme de leurs discussions, les ministres régionaux – qui avaient convenu qu’un montant maximal de 2,5 milliards d’euros pouvait être emprunté sur les marchés financiers afin de garantir la soutenabilité de la dette – se sont entendus sur un solde brut à financer de 2,976 milliards d’euros, principalement impacté par les dépenses liées à la relance – 1,876 milliard – alors que celles consacrées au covid, aux inondations, à la guerre en Ukraine et à l’énergie ont logiquement diminué.

« Le plan de relance est sur les rails et ses projets se concrétisent aux quatre coins de la Wallonie », a assuré Elio Di Rupo. Par rapport à 2023, le budget qui lui est alloué est en augmentation de 16,5%, 1,15 milliard devant être mobilisé en 2024 « avec une attention accrue et une exigence renforcée concernant les projets prioritaires co-construits avec les partenaires sociaux et environnementaux », a-t-il ajouté.

Les efforts structurels ont par ailleurs été poursuivis: 100 millions d’euros d’efforts supplémentaires ont ainsi été actés pour 2024, soit 30 millions de plus que les 70 millions d’efforts prévus. Depuis 2022, ce sont 500 millions d’efforts structurels qui ont été réalisés, a de son côté souligné le ministre wallon, du Budget, Adrien Dolimont.