Maladie de longue durée : un accord pour faciliter la reprise du travail

Actiris, les organismes assureurs et l’INAMI ont renouvelé leur accord-cadre de 2016 sur le renforcement accru de la réinsertion des assurés sociaux reconnus en incapacité ou en invalidité sur le marché du travail.

Cette nouvelle étape s’inscrit, selon l’INAMI et Actiris, dans le cadre de l’accord de gouvernement de septembre 2020, qui met l’accent sur l’importance de soutenir ce groupe cible, à partir d’une approche positive, en tenant compte de leurs capacités restantes et de ce qu’ils veulent faire professionnellement. L’accord-cadre, signé mardi, est entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Selon les deux opérateurs publics, cette collaboration a pour but de créer davantage d’opportunités en vue d’entamer un trajet de retour au travail pour les assurés sociaux disposant de capacités restantes suffisantes. Les assurés sociaux qui peuvent bénéficier de cet accompagnement sur mesure doivent avoir été reconnus en incapacité de travail, être volontaires pour débuter ce trajet, et que le parcours soit compatible avec leur état de santé. Les parcours sont ouverts aux assurés sociaux avec et sans contrat de travail ou aux indépendants.

Un processus simplifié

Le dispositif consiste en un trajet de réinsertion socioprofessionnelle via l’accompagnement d’Actiris et de ses partenaires, grâce à des processus et une administration simplifiés. L’adaptabilité de l’accompagnement, l’orientation professionnelle et le besoin de formation durant le parcours vers l’emploi sont déterminés par des éléments liés aux problèmes médicaux, aux compétences de l’assuré social, à son éloignement par rapport au marché du travail ainsi qu’aux éventuelles perspectives auprès d’un nouvel employeur.

Des accords similaires ont été conclus pour la Flandre et la Wallonie. En pratique, la collaboration permettra d’accompagner 300 personnes en 2023 et jusqu’à 600 Bruxellois en 2024.