Bruxelles: sept partis invités à se prononcer sur la formation d’un gouvernement sans la N-VA

Les informateurs bruxellois ont demandé vendredi, au terme de leur mission, à sept formations de se prononcer d’ici lundi sur l’option d’une coalition à sept partis: MR,PS, Les Engagés; Groen, Vooruit, Open Vld, CD&V, sans la NV-A.

Le gouvernement bruxellois n’est pas encore formé. Il existe selon les formateurs une volonté largement partagée à la fois d’avancer sur des réformes, notamment face au défi budgétaire d’un niveau jamais atteint en Région bruxelloise, mais aussi de coopérer avec le gouvernement fédéral dans une série de domaines dont la sécurité.

Les deux informateurs ont organisé au cours des trois dernières semaines, selon eux, plus de 40 rencontres avec les acteurs politiques bruxellois, mais pas uniquement, sans compter les nombreux contacts informels. Il s’agissait selon eux d’un “pas en arrière, pour mieux dessiner des pistes de solution”.

Besoin de stabilité

La piste d’un gouvernement minoritaire a bien été explorée mais plusieurs partis n’y étaient pas favorables et même ceux qui étaient ouverts à cette option, ont pointé des risques de stabilité concernant cette formule. “Notre situation politique et économique demande de la stabilité, qui nécessite une majorité au Parlement, et dans les deux groupes linguistiques. L’option d’un gouvernement minoritaire ne bénéficie pas d’un soutien suffisant, surtout vu l’ampleur des réformes nécessaires”, ont souligné Mme Van den Brandt et M. De Beukelaer.

Selon ceux-ci, les vétos concernant une formule basée sur une relance de la majorité sortante n’ont pas pu être dépassés. De leur aveu, l’avantage de la formule qu’ils proposent est qu’elle rassemble les familles libérales, socialistes, centristes et Groen. Elle bénéficie d’une majorité dans les deux groupes linguistiques et sur l’ensemble du parlement bruxellois. “Nous avons clairement entendu les craintes exprimées face à ce scénario : d’une part la loyauté envers le gouvernement fédéral, d’autre part une vraie volonté de réforme. Nous avons pu obtenir les garanties nécessaires de chacun sur ces deux points”, ont-ils dit à ce propos.

Khattabi salue l’éclaircie annoncée

La cheffe du groupe Ecolo au Parlement bruxellois, Zakia Khattabi a salué vendredi l’éclaircie apparue à l’horizon politique bruxellois grâce au travail fourni au cours des trois dernières semaines par les formateurs Christophe De Beukelaer et Elke Van den Brandt.

“Je salue le travail des informateurs qui permet à l’horizon de s’éclaircir, à tout le moins jusqu’à ce que l’on connaisse le projet de cette future coalition”, a-t-elle commenté, évoquant une “première étape réussie”.

“Ce n’était pas gagné, la suivante sera celle des négociations et la troisième sera alors celle où les Bruxellois découvriront ce que l’avenir leur réserve”, a-t-elle ajouté. Mme Khattabi a enfin dit attendre de connaître les détails du premier accord qui pourrait permettre de rassembler ces partis, notamment au sujet de la plateforme de collaboration avec le Fédéral.

Le PS se félicite des espaces de dialogue créés et “prendra ses responsabilités”

Le PS a réagi positivement, vendredi en début de soirée, via Belga, aux conclusions de la mission des deux informateurs bruxellois invitant sept partis à se prononcer sur la perspective potentielle de coalition pour former un gouvernement régional à Bruxelles.

“Le PS Bruxellois a pris connaissance des conclusions positives de la mission d’information présentées par les informateurs Christophe De Beukelaere et Elke Van den Brandt. Il tient tout d’abord à saluer l’ensemble du travail accompli par les informateurs au cours des trois dernières semaines. Avec écoute et respect de tous les interlocuteurs, la méthode choisie aura permis de créer des espaces de dialogue de nature à dépasser les clivages politiques”, a commenté la Fédération bruxelloise du PS dans un communiqué.

Celle-ci a dit partager les constats posés et annoncé qu’elle “prendra ses responsabilités pour aboutir à la formation rapide d’un gouvernement bruxellois capable de répondre aux enjeux socioéconomiques de la Région”. “C’est dans cette optique que le PS Bruxellois répondra favorablement à l’invitation adressée aux 7 partis pour une réunion plénière ce lundi soir”, a-t-il conclu.

“Les politiciens bruxellois se plient aux diktats du PS” (Cieltje Van Achter)

La ministre flamande en charge de Bruxelles et cheffe de file de la N-VA en Région-capitale, Cieltje Van Achter, a vivement réagi sur les médias sociaux à l’exclusion de la N-VA de la formule proposée par les informateurs bruxellois, vendredi.

« Voilà comment les politiciens bruxellois se plient aux diktats du PS. Grâce au CD&V, Groen et Les Engagés », a-t-elle affirmé. « Crier ‘raciste’ suffit apparemment à mettre en péril les équilibres institutionnels de ce pays », a-telle ajouté dans une première réaction.