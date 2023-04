Bernard Clerfayt: « Aider toutes les femmes à accéder à l’emploi, c’est travailler à l’émancipation »

Suite aux critiques du PS et d’Ecolo, à propos de ses déclarations ce matin sur le plateau de LN24, le ministre bruxellois de l’Emploi, Bernard Clerfayt, a tenu à rectifier le tir.

« Dénoncer un fait n’est pas stigmatiser. Et je n’ai pas à m’excuser de la déformation de mes propos par certains partis politiques. Cela ne change rien à ma détermination de travailler à l’émancipation de toutes et de tous et continuer à améliorer le taux d’emploi des femmes en Région bruxelloise », déclare Bernard Clerfayt.

« C’est un fait, le taux d’emploi des femmes est plus faible que celui des hommes malgré un niveau d’éducation plus élevé. C’est le cas partout en Belgique mais l’écart est plus important en Région bruxelloise (10 points de pourcentage d’écart), tout de suite suivi de la province du Hainaut (9,5 points de pourcentage d’écart) », précise le communiqué du cabinet du ministre bruxellois de l’Emploi.

Cet écart statistique s’explique notamment par un plus faible taux de participation des femmes au marché de l’emploi, selon le cabinet. En effet, les chiffres de Statbel indiquent que la différence entre hommes et femmes atteint -11,9 points de pourcentage. C’est plus qu’en Flandre et en Wallonie. Et les derniers chiffres de Statbel nous révèlent également qu’en Région bruxellois, le taux de chômage des femmes qui participent au marché de l’emploi est moins élevé que celui des hommes.

Et d’insister que « cela montre bien qu’à côté des problèmes structurels (manque de place en crèches, emploi mal rémunéré, …), qu’à côté des discriminations systémiques, le taux de participation des femmes est plus faible. »

« Tronquer la réalité pour de petits bénéfices électoraux n’est pas une manière de régler les vrais problèmes de mise à l’emploi en Région bruxelloise. Continuons plutôt de soutenir la poursuite des études adaptées aux réalités du marché du travail, continuons de rééquilibrer le partage des charges familiales, augmentons le salaire poche, surtout pour les bas salaires, … autant de mesures qui ne relèvent du département emploi. Aider les femmes à accéder à l’emploi, c’est travailler à l’émancipation », souligne le Ministre Clerfayt.

Et de conclure que c’est en Région bruxelloise que le taux de chômage a le plus baissé et le taux d’emploi le plus augmenté ces cinq dernières années.