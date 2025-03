Bart De Wever suggère à la Wallonie de réorienter vers la Défense des fonds UE de cohésion

Le Premier ministre Bart De Wever a suggéré à mi-mots à la Wallonie, mercredi, d’utiliser la flexibilité proposée par la Commission européenne pour réorienter vers son “impressionnante industrie de défense” des fonds que l’UE attribue aux régions moins favorisées.

La Commission européenne présentait ce mercredi son “livre blanc” sur le réarmement de l’Europe à l’horizon 2030, face à la menace russe et au risque de désengagement américain.

On y retrouve les grandes lignes du plan dévoilé il y a deux semaines par Ursula von der Leyen: des prêts garantis par l’UE permettraient aux États membres d’emprunter jusqu’à 150 milliards d’euros, tandis que des mesures de flexibilité budgétaire permettraient de mobiliser jusqu’à 650 milliards d’euros. Parmi les pistes de financement, la Commission propose que les autorités nationales, régionales et locales puissent, sur base volontaire, réorienter vers l’industrie de la défense des fonds européens reçus dans le cadre de la politique de cohésion.

Un conseil à Dolimont

Cette dernière vise à réduire les écarts socio-économiques entre les régions européennes. On parle ici de fonds déjà attribués, mais non encore dépensés en raison des lenteurs d’absorption, a expliqué Bart De Wever (N-VA), mercredi en comité d’avis fédéral sur les questions européennes.

“C’est une décision de l’État membre, et notamment des Régions auxquelles sont attribués ces moyens, et donc notamment de la Wallonie, vers laquelle coulent beaucoup de moyens“, a affirmé le Premier ministre.

Il dit avoir indiqué cette possibilité au ministre-président wallon Adrien Dolimont. “C’est au gouvernement wallon de dire si c’est intéressant ou non. C’est à prendre ou à laisser, mais ce n’est pas à moi de juger”. Pour autant, “je pense que l’industrie de défense en Wallonie est impressionnante et qu’il y a là beaucoup d’opportunités de croissance, de création d’emplois à court terme”, a-t-il ajouté. “La Wallonie ferait bien de faire tout pour renforcer la croissance de cette industrie et attirer des investissements”.