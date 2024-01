Au moins 20 milliards d’euros issus de la drogue entrent dans le port d’Anvers

Au moins 20 milliards d’euros provenant de la criminalité liée à la drogue entrent dans le port d’Anvers, tandis que le budget pour la police et la justice est inférieur à la moitié de cette somme, a indiqué mercredi le bourgmestre anversois Bart De Wever dans l’émission Terzake sur les ondes de la VRT. Le nationaliste réagissait au nouveau record de saisie de drogue dans le port l’année dernière.

Cent-seize mille kilogrammes de cocaïne ont été saisis au port d’Anvers en 2023. Avec les saisies lors des vacances de fin d’année, le total devrait s’élever à environ 120.000 kilogrammes, a ajouté M. De Wever. « Vous pouvez faire l’addition : au moins 20 milliards d’argent criminel entre dans le port d’Anvers », affirme le bourgmestre.

M. De Wever a rappelé que de tels volumes d’argent se répercutent inévitablement dans toutes les couches de la société et conduisent à une violence toujours plus grande. À l’instar de la commissaire nationale aux drogues Ine Van Wymersch, le président de la N-VA affirme que la lutte s’intensifie à tous les niveaux. Il y a plus de renseignements, de moyens, une meilleure technologie et plus d’entraide internationale.