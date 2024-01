Arrivée de Marc Ysaye au MR: un triple révélateur

L’ancien patron de Classic 21 et membre de Machiavel entre en politique avec des mots très durs contre le wokisme. Son arrivée confirme une polarisation accrue, un recours aux ‘citoyens’ et un canal direct entre médias et politique, ainsi qu’entre… RTBF et MR.

C’est la surprise du chef de ce début d’année: Georges-Louis Bouchez, président du MR, a annoncé jeudi après-midi l’arrivée de Marc Ysaye en vue des élections de juin (fédérales, régionales et européennes) et d’octobre (communales). Sans qu’aucune place précise sur une liste ne soit mentionnée et sans que rien n’ait été promis.

Ancien patron de Classic 21, membre du groupe mythique Machiavel, Marc Ysaye est une personnalité rock’n’roll qui ne laisse pas indifférent. Depuis sa retraite, il continuait à mener une vie publique, notamment avec des spectacles ‘seul en scène’ pour partager sa connaissance de la musique. Il sera un « conseiller techique » du MR en matière culturelle et de laïcité.

Son arrivée révèle au moins trois tendances de fond.

1 Un clivage marqué

Marc Ysaye arrive sans avoir sa langue en poche. Il tient des propos tranchés, y compris à l’égard de ses anciens collègues journalistes: « Je suis souvent profondément choqué par ce que je vois ou ce que j’entends dans les médias. Parfois je ne peux que m’inscrire en faux contre la manière dont l’info est relatée. Certains ont une fâcheuse tendance à confondre information et endoctrinement.«

Sa ligne se veut résolument laïque et opposée aux dérives wokistes: « Nous sommes aujourd’hui face à des défis sociétaux majeurs, nos démocraties sont en danger face à la montée du communautarisme qui a pour corollaire la montée en puissance de l’extrême droite on le voit partout en Europe, sans parler du wokisme et de la Cancel culture qui doivent être énergiquement combattus. »

Cela témoigne d’une polarisation de plus en plus grande au sein de la société, exacerbée encore par, notamment, le caractère aigu du conflit israélo-palestinien. Le MR dénonce régulièrement la dérive communautariste des partis de gauche, singulièrement à Bruxelles. Une série de personnalités du monde de la culture, au sens large, prend désormais position face au caractère « bien pensant » d’expressions qui ne le sont pas autant qu’elles veulent bien le dire. En s’engageant, comme Marc Ysaye.

2 L’appel d’air citoyen

Forcément, on ne peut s’empêcher de penser que le MR réagit ces dernières semaines aux vagues de recrutement des Engagés, qui chassent sur leurs terres avec un libéralisme social affirmé. Ce n’est pas pour rien que les libéraux ont annoncé fin décembre la ralliement de l’entrepreneur Vincent Maillen, qui sera tête de liste aux régionales à Namur, un ancien… des Engagés.

Plus largement, cela témoigne de la volonté du politique de tendre la main aux citoyens, pour tenter de répondre à la défiance profonde qui s’exprime. Des personnalités de la société civile aussi diverses qu’Yvan Verougstraete (Medi-Market), Vincent Blondel (UCLouvain), Jean-Jacques Cloquet (aéroport de Charleroi), Yves Coppieters (épidémiologiste), Armelle (RTBF), Elizabeth Degryse (Mutualité chrétienne) ou Marc Ysaye ont pour mission de montrer que le monde politique n’est pas fermé au renouveau.

Parfois de manière symbolique, mais ce qui frappe, désormais, c’est la volonté de ces personnalités de s’engager sur le fond.

3 Un canal direct médias – politique

Ces dernières années, on ne compte plus le nombre de journalistes qui ont abandonné leur carte de presse pour s’engager en politique: Hadja Lahbib, Michel De Maegd, Olivier Maroy, Florence Reuter, Frédérique Ries, Jean-Claude Defossé, Piere Migisha, Hakima Dharmouch, on en oublie certainement. Sans compter tous ceux qui deviennent porte-parole ou directeurs de cabinet.

Cela reflète le malaise d’une profession – le journalisme – profondément remise en question, l’appel à la notoriété de ces personnes connues du grand public (les Wallons connus), mais aussi une perméabilité entre les deux mondes qui pose question.

Last but not least, et pour le clin d’oeil, on remarquera que le MR, qui critique vertement la ligne de la RTBF en permanence, n’en va pas moins chercher bon nombre de candidats… à la RTBF, précisément, dont Hadja Lahbib, Olivier Maroy ou Marc Ysaye. Peut-être parce que ces critiques touchent ceux qui finissent par franchir le pas…