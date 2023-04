Année exceptionnelle pour la SFPI

Le bilan 2022 de la SFPI est faste. Le bras financier de l’Etat fédéral gère désormais des actifs pour 9,5 milliards d’euros, soit une valeur multipliée quasiment par quatre l’an dernier.

La Société fédérale de participations et d’investissement, bras financier de l’Etat fédéral, a présenté son bilan 2022, et il est faste. Elle a ainsi réalisé deux opérations d’achat à 600 millions d’euros pour assurer l’ancrage belge d’Ageas, montant à 6,3% de son capital, et d’Euroclear (11%).

La SFPI totalise désormais 166 participations en propre (bpost, Ethias, la Sonaca, etc.) et 10 pour le compte de l’Etat (Belfius, Dexia, etc.). Elle gère désormais des actifs pour 9,5 milliards d’euros, soit une valeur multipliée quasiment par quatre l’an dernier vu le transfert de la participation de l’Etat dans BNP Paribas et dans Ethias.

Le bénéfice a été dopé de 132 à 515 millions d’euros, le dividende de BNP (354 millions) étant passé par là. Cette année, la SFPI entend se concentrer sur la transition énergétique, la mobilité et l’investissement à impact.