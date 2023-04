10.000 places assises en plus dans les trains belges

Pour une offre qui doit augmenter de 7,4%… Telles sont les promesses majeures du plan de transport 2023-2026 de la SNCB adopté fin mars….

La suppression de certaines dessertes peu fréquentées a récemment alimenté le débat ferroviaire belge. Demandé par la SNCB, ce projet n’a pas passé la rampe du conseil d’administration de ce vendredi 31 mars. Le plan de transport 2023-2026 a donc été adopté sans ce point, reporté à un plan ultérieur.

Concrètement, d’ici à la fin 2026, l’offre doit augmenter de 7,4%. Et 2.000 trains supplémentaires rouleront chaque semaine, dont 700 le week-end. Ce déploiement se déroulera en quatre phases mais reste dépendant de la capacité de l’opérateur ferroviaire à recruter les profils nécessaires.

A cette fin, 500 nouveaux conducteurs et accompagnateurs sont attendus déjà cette année. D’ici à la fin 2026, du nouveau matériel roulant doit en outre offrir 10.000 places assises supplémentaires et améliorer la ponctualité grâce au retrait progressif de vieilles rames moins fiables.

Quant à l’offre, elle sera renforcée autour des grandes villes (lignes S), de l’aéroport de Charleroi (via une nouvelle ligne Charleroi-Fleurus-Wavre-Louvain et une offre Tec dopée entre Fleurus et l’aéroport) et le week-end en soirée (30 trains après 1 h du matin) au départ de Bruxelles et Anvers.

Le plan comporte aussi près de 2 milliards d’euros d’investissements dans les gares: accessibilité PMR, parkings vélos et voitures, etc.