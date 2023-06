Péages en France: astuces pour gagner du temps et de l’argent

Sur la route des vacances vers le Sud, beaucoup n’échapperont pas aux péages. Voici comment économiser de l’argent et du temps.

Bien sûr, on peut flâner le long des routes nationales, mais c’est chronophage. Et puis pas moins de 11 villes, dont Lyon, Paris, Marseille ou Toulouse ont introduit des vignettes Crit’Air pour circuler dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m). Depuis le 1er janvier 2023, tous les véhicules Crit’Air 5 ou qui n’ont pas de vignette sont concernés par les restrictions ou interdictions de circulation mises en place dans les zones à faibles émissions de onze métropoles. Ceux qui n’ont pas de vignette risquent une amende de 68 euros. La vignette ne coûte que 4,61 euros (frais de port inclus) et reste valable tant que vous ne changez pas de voiture ou de plaque d’immatriculation. S’il faut compter 10 jours pour la recevoir, l’impression du PDF où figure une image de la vignette et poser derrière le parebrise peut faire office de preuve provisoire.

Des applications comme Google Map ou Waze permettent de choisir des itinéraires sans péages.

Les tarifs varient selon la classe du véhicule.

Classe 1 : la voiture classique (berline, coupé, cabriolet, break, monospace, petit utilitaire, 4×4)

Classe 2 : camping-cars, pick-up avec cellule habitable une voiture avec remorque ou caravane.

Classe 5 : moto ( mais aussi side-car, quadricycle, trike)

Calculateurs de prix

Il n’existe néanmoins pas de prix standard au kilomètre et choisir une route plutôt qu’une autre peut changer considérablement la note. Pour déterminer quel trajet est le moins cher, il existe des calculateurs de prix. La plupart proposent des variantes moins chères ou plus rapides.

Début d’année le prix des péages a aussi connu une hausse nationale moyenne du prix de 4,75 %. Ce qui risque de surprendre les personnes qui font le même trajet chaque année.

Retrouvez tous les tarifs en cliquant ici, Waze et Michelin indiquent aussi le prix des péages pour un trajet donné.

Bon à savoir: certaines portions d’autoroutes sont gratuites puisque « non-concédées »: l’A20 (de Vierzon à Gignac), l’A75 (entre Clermont-Ferrand et Béziers), l’A34 (de Reims à la Belgique) mais aussi l’A84 (de Rennes à Caen). Certains tronçons autour des grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux ou Toulouse sont aussi gratuits.

Bien choisir son péage

Si on prend la route un week-end classé rouge ou noir il peut aussi être intéressant de voir combien de péages comptent la route. Car si la différence de prix n’est pas énorme, chaque péage est un potentiel embouteillage. Le nombre de péages est aussi indiqué dans le calculateur. Ensuite, il est tout aussi important de voir dans quel genre de file on fait la queue. En gros, il est question de bien choisir son mode de paiement.

Le cash est plus lent

Il n’y a presque plus de personnel de cabine et le paiement en espèces est donc plus hasardeux. Il existe encore des caisses automatiques qui acceptent le cash (toboggan dans lequel on « jette » l’argent ou une machine), mais celles-ci sont plus chronophages que celles avec carte de banque. Le temps d’attente y sera donc plus long.

Les files pour carte bancaire sont indiquées par l’inscription CB (carte bancaire) ou avec une icône d’une main tenant une carte.

Enfin de plus en plus de péages proposent de payer sans contact, soit avec un badge de péage (ou plutôt un autocollant). Le fameux Liber-T. La vignette collée est scannée et la facture est envoyée par la suite. Les filles réservées aux possesseurs de la vignette sont repérables par leur symbole T orange.

Pratique et peu coûteux, il doit par contre être pris à l’avance puisque le délai de livraison est de 10 à 15 jours. Il est possible de le commander chez Touring, par exemple pour 11 euros (frais d’envoi compris)

On notera aussi que certaines sociétés concessionnaires d’autoroutes permettent aux usagers particuliers faisant 10 allers-retours par mois de bénéficier d’un rabais de 30 %.

Dernière nouveauté, les péages invisibles. Aujourd’hui, seule l’autoroute A79 entre Montmarault (Allier) et Digoin (Saône-et-Loire) est concernée. Ce type d’autoroutes à flux libre existe déjà depuis quelque temps à l’étranger, et devrait se généraliser en France dans les prochaines années. Ainsi l’autoroute de Normandie devrait aussi basculer entre la mi-2024 et la mi-2025. L’Autoroute blanche (A40) en Haute-Savoie devrait aussi être convertie « à moyen terme ».

Le principe est que des caméras intelligentes scannent et enregistrent les plaques d’immatriculation. Si vous n’avez pas de badge de télépéage classique, vous devez vous enregistrer sur le site de l’autoroute en y indiquant votre plaque et votre numéro de carte bancaire. Vous pouvez choisir de le faire pour chaque trajet ou une fois pour toutes. Par ailleurs, sur l’A79, 16 bornes au bord de l’autoroute permettent de payer en carte ou en espèces. Quelle que soit l’option choisie, vous n’avez que 72 heures pour régler vos trajets, sous peine d’avoir une amende de 90 euros (en plus du montant du péage), et même 375 euros sans règlement dans les 60 jours.

Une astuce pour payer moins de péages est de fractionner le trajet (mais ça demande un certain stakhanovisme)

La tarification des sociétés d’autoroute répond à une logique simple. Plus vous faites de km sur l’autoroute, plus vous payez au péage. À l’inverse, plus le voyage est court, moins le coût est important. En sortant à une sortie et en faisant le tour du rond-point pour reprendre l’autoroute permet de faire des économies allant jusqu’à 20%. Le total des péages est en effet moins élevé que si vous étiez resté sur l’autoroute de façon permanente. Ainsi, sur un trajet Paris-Lille, le tarif du péage passe de 17,30 € à 14,20 € si vous effectuez une sortie intermédiaire. L’inconvénient est une perte de temps et une consommation de carburant plus importante.

Auto Moto diffusait son classement des dix autoroutes les moins chères de France: L’autoroute A68 entre Toulouse et Albi : 0,0262 € du kilomètre ; L’autoroute A20 entre Vierzon et Montauban : 0,0333 € du kilomètre ; L’autoroute A75 entre Clermont-Ferrand et Béziers : 0,0349 € du kilomètre ; L’autoroute A2 entre Péronne et la frontière avec la Belgique : 0,05 € du kilomètre ; L’autoroute A31 entre Beaune et la frontière avec le Luxembourg : 0,0588 € du kilomètre ; L’autoroute A77 entre Nemours et Nevers : 0,0675 € du kilomètre ; L’autoroute A13 entre Paris et Caen : 0,0731 € du kilomètre ; L’autoroute A72 entre Saint-Étienne et Roanne : 0,0736 € du kilomètre ; L’autoroute A87 entre Angers et La-Roche-sur-Yon : 0,0778 € du kilomètre ; L’autoroute A64 entre Toulouse et Bayonne : 0,0793 € du kilomètre.