Zones de basse émission: quand les normes s’entrechoquent…

Les normes d’émission à respecter pour les voitures entre en vigueur à des moments différents selon la ville ou la région.

Jusqu’à présent, seules trois villes (Bruxelles, Gand et Anvers) comportent des zones de basse émission (LEZ – Low Emission Zone) dont les règles sont identiques. Toutes acceptent en effet des voitures qui répondent aux mêmes euronormes (en l’occurrence, 2 pour les voitures à essence et 5 pour celles alimentées par diesel). Plus la norme d’un véhicule est élevée, plus celui-ci est respectueux de l’environnement.

Des augmentations sont donc prévues mais elles interviendront dans le plus complet désordre. Au 1er janvier 2025, ces trois entités ne devaient plus accepter que des voitures diesel répondant à la norme Euro 3 (ou davantage) et des voitures à essence qui satisfont à la norme Euro 6. La Flandre a toutefois décidé de postposer d’un an cette mesure de sorte qu’à partir du 1er janvier 2025, les règles seront différentes à Gand et Anvers d’une part, et à Bruxelles d’autre part. Et pour ne rien arranger, la Wallonie, entrera à ce moment dans la danse avec l’interdit jeté sur tout véhicule, qu’il soit à essence ou diesel, n’atteignant pas la norme Euro 4!