Voitures électriques: une grande autonomie reste l’apanage des modèles (très) coûteux

Si l’autonomie des voitures électriques s’est grandement améliorée ces dernières années, les modèles les plus performants restent inaccessibles pour de nombreux consommateurs, selon une étude conjointe de Touring et de l’ADAC.

En hiver, beaucoup redoutent la baisse d’autonomie des voitures électriques. Pourtant, plusieurs modèles électriques sont désormais capables de rouler sur de longues distances, même sur autoroute et par temps froid. Mais tous ne se valent pas: les performances varient fortement d’un véhicule à l’autre, et les meilleurs restent aussi les plus chers… Le véritable frein à l’achat d’un véhicule électrique n’est plus l’autonomie, mais son prix, telle est la conclusion d’une étude conjointe réalisée par Touring et l’ADAC.

Les voitures électriques manquent-elles d’autonomie?

47% des Belges considèrent encore l’autonomie limitée comme un frein à l’achat d’une voiture électrique. Pourtant, cette inquiétude ne reflète plus la réalité technique, surtout en Belgique… « La distance moyenne parcourue quotidiennement par un automobiliste est de 23km, un trajet que tous les modèles de VE sur le marché peuvent largement couvrir », précise Touring dans un communiqué.

Et même pour des trajets plus longs, les voitures électriques sont aujourd’hui capables de performances bien supérieures à ce que l’on croit. Selon l’étude, plusieurs modèles peuvent rouler plus de 400km sur autoroute et en hiver (par 0°C), avec une seule charge. Un exploit impensable il y a encore quelques années.

C’est notamment le cas des véhicules de Mercedes et Porsche, qui se distinguent par leur autonomie exceptionnelle. « L’un des modèles a même parcouru toute la distance de plus de 580km avec une seule charge de batterie: la Mercedes-Benz EQS 450+ », souligne l’étude.

Des voitures performantes… mais très coûteuses

Si ces avancées prouvent que l’autonomie n’est plus un problème, elle révèle un autre problème: cette performance a un prix. « Les avancées technologiques ont toujours commencé dans le segment haut de gamme et ont longtemps dû être acquises à un prix élevé », précise l’étude. En effet, ces modèles coûtent souvent plus de 100.000€, un montant bien au-dessus du budget moyen des acheteurs belges.

Selon Touring, 65% des Belges souhaitent acquérir une voiture dont le prix se situe entre 10.000 et 40.000€. Pourtant, les modèles électriques accessibles dans cette gamme restent rares. Et parmi les véhicules plus abordables, l’autonomie n’est pas toujours au rendez-vous, notamment en conditions hivernales et sur l’autoroute.

Parmi les modèles considérés comme plus accessibles, on retrouve les Tesla Model 3, Cupra Born, Skoda Enyaq et la nouvelle Kia EV3. Mais seule Tesla parvient à obtenir une bonne note globale, tandis que les trois autres se contentent d’une évaluation “satisfaisante” par l’ADAC.

Top 5 des voitures avec la plus grande autonomie

Pour ce test, toutes les voitures ont effectué un trajet simulé de Munich à Berlin à une température ambiante moyenne de 0°C en hiver. Voici les résultats.